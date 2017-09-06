«Вы там реку продали?» Борис Дубровский устроил разнос главе Миасса

Борис Дубровский потребовал от градоначальника прекратить незаконную продажу водных объектов, предоставление в аренду земельных участков и в кратчайшие сроки устранить множество других замечаний, передает корреспондент «ФедералПресс».

Буквально каждая фраза, которую произносил аудитор контрольно-счетной палаты Челябинской области Михаил Румянцев, вызывала у присутствующих недоумение. Казалось, узнать о таком количестве нарушений расходования бюджетных средств не ожидал ни присутствовавший на заседании КСП губернатор Борис Дубровский, ни председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

«Были допущены нарушения, повлекшие снижение поступлений неналоговых доходов почти на 40 миллионов рублей, — сообщил Михаил Румянцев. — Не ведется начисления и учет взимания арендной платы по договорам аренды земельных участков… В округе в нарушение требований земельного и водного кодексов допускалась продажа земельных участков, на территории которых расположены водные объекты. Так в 2011 году продан участок площадью 176 га, в 2016 году — еще два участка площадью 135 га, по территории которых проходит русло реки Сыростан, включенной в государственный водный реестр. По сути, округ продал федеральное имущество».

— Вы там реку продали, озеро продали… — обратился к главе Миасса губернатор Борис Дубровский.

— На самом деле продали не реку и не озеро, а земельные участки. В составе которых были водные объекты, — попытался оправдаться Васьков. — Сейчас работы по исключению водных объектов ведутся.

— То есть вы убираете водные объекты из этих участках? Реку убираете? Это уже ваша история— 6-й год продажи.

— Нет, это 11−12-ый годы, в 16-ом тоже есть — это «Солнечная долина».

— Это практика то есть у вас? Вроде бы по кусочку… Мы Родину не просто любим, мы ее имеем, да? Я вас ориентирую на то, что вы выявляете (нарушения — прим. автора), и дальше уже вы локомотив наведения порядка, а не наоборот, когда к вам уже пришли в погонах, а потом вы все вроде как встроились.

Еще одним важным замечанием контролирующих органов к миасским властям стало неправомерно продление договоров аренды земельных участков, на которых когда-то планировалось строительство, но так и не было начато.

— А что за практика неправомочного продления договоров аренды?, — поинтересовался Борис Дубровский.

— Практика, к сожалению, не сегодняшнего дня, — начал оправдываться Геннадий Васьков.

— К счастью. Но схема нам нравится, да? Это челябинская схема: санузел построить деревянный на 10 га земли и забрать эти гектары, только у вас еще вместе с рекой.

Суть проблемы глава Миасса уже после заседания пояснил в разговоре с «ФедералПресс»: «Ситуация аналогичная той, что была и в городе Челябинске выявлена. Индивидуальный предприниматель получает в аренду земельный участок для строительства какого-то объекта сроком на три года. В течение трех лет там ничего не происходит, и данное лицо обращается за продление договора аренды, предоставляя определенный пакет документов, в том числе регистрационное свидетельство об объекте незавершенного строительства, выдаваемое Росреестром от кадастрового инженера.

К сожалению, функции контроля за деятельностью кадастрового инженера ни специалистами Росреестра, ни работниками муниципального образования нигде не регламентированы. Мы собираемся собрать «летучую группу», которая будет смотреть, есть ли фундамент на территории таких участков".

Геннадий Васьков при этом отметили, что некоторые из таких арендаторов, которые, кстати, берут земли чаще под промышленные объекты, систематически не платят налоги.

Сумма недоимки на сегодняшний день составляет 31 миллион рублей. В сфере образования проверяющие также нашли нарушения. В частности, были выявлены случаи незаконного начисления премий учителям определенных школ, определение предприятий по поставке продуктов питания в учебные заведения зачастую проводилось без необходимых конкурсных процедур. За это начальник управления образования уже поплатился своей должностью.

Также был заменен вице-мэр по социальным вопросам. В августе им стали Тадий Уминский, которого, напомним, требует уволит миасская прокуратура за недостаточность опыта работы на муниципальной службе.

Вопросы в связи с нарушением правил расходования бюджета в рамках заседания комиссии КСП были заданы не только мэру Миасса, но также председателю местного Совета депутатов Евгению Степовику. Особенно главу региона возмутила недостаточно качественная работа городской контрольно-счетной палаты.

Присутствовавшая на встрече глава миасской КСП Татьяна Рыжикова заверила, что все мероприятия проводятся в плановом режиме.

По итогам проверки в администрации Миасса могут последовать дальнейшие кадровые решения. И уже точно известно, что структура муниципальных властей будет меняться.

«Структура администрации Миасского городского округа существенно отличается от других муниципалитетов области. В округе, помимо собственно администрации, Собрания депутатов и контрольно-счетной палаты, только два органа местного самоуправления: это финансовое управление и управление социальной защиты населения. Такие управления, как по имуществу и земельным отношениям, архитектуры и градостроительства, ЖКХ, энергетики и транспорта являются структурными подразделениями администрации. Управление по физической культуре, спорту и туризму, управление образования, культуры являются самостоятельными юридическими лицами, но не органами местного самоуправления. На наш взгляд, происходит чрезмерная концентрация полномочий и ответственности на уровне главы», — доложил Михаил Румянцев.

«У нас город такой творческий, необычный. Конечно, есть общие принципы построения муниципалитетов, поэтому рекомендации мы положили в основу формирования новой структуры», — прокомментировал данное заявление Геннадий Васьков, отвечая на вопросы «ФедералПресс».

По итогу заседания глава региона потребовал от миасских властей навести порядок во всех обозначенных сферах.

В октябре Борис Дубровский намерен провести заседании о развитии агломерации Миасс-Златоуст. К тому времени должны быть готовы первые результаты работы над ошибками.

«Я вам сразу говорю: если мы не почувствуем, что мы в диалоге, то я опять отойду и подожду еще, а ждать нам нельзя, потому что у нас есть обязанности перед людьми, — пригрозил Борис Дубровский и перешел на повышенные тона. — Людям без разницы, кто что не доработал и что не сделал. Не важно, что кто-то почему-то чьи-то гектары земли продал возле реки, и человек не может подойти к реке, кто-то договоры аренды продлевает до бесконечности, сидит как собака не сене на земле, и на ней невозможно развиваться. Это же о динамике развития. Куда ни приди, везде продана уже вся земля. Параллельно с этим еще и не платят».

Включиться в решение проблем Дубровский поручил Владимиру Мякушу, поскольку депутатский корпус в Миассе сформирован в основном из депутатов «Единой России».