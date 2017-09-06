Председателем Арбитражного суда Волго-Вятского округа назначен Андрей Толмачев
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Согласно информации, 7 сентября в Арбитражном суде
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В 2004 году Андрей Толмачев был назначен судьей Арбитражного суда республики Марий Эл. Указом президента Российской Федерации он назначен заместителем председателя Арбитражного суда республики Марий Эл.
Член президиума Арбитражного суда республики Марий Эл. Член аналитической группы Арбитражного суда республики Марий Эл. Член Совета судей республики Марий Эл, доцент кафедры частного права России и зарубежных стран МарГУ. Имеет II квалификационный класс судьи.