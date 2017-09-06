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12:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Председателем Арбитражного суда Волго-Вятского округа назначен Андрей Толмачев

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО), Андрей Толмачев назначен указом президента России от 7 августа на шестилетний срок полномочий.

Источник: Reuters

Согласно информации, 7 сентября в Арбитражном суде Волго-Вятского округа состоится мероприятие, посвященное вступлению в должность нового председателя. В мероприятии примет участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

СПРАВКА

В 2004 году Андрей Толмачев был назначен судьей Арбитражного суда республики Марий Эл. Указом президента Российской Федерации он назначен заместителем председателя Арбитражного суда республики Марий Эл.

Член президиума Арбитражного суда республики Марий Эл. Член аналитической группы Арбитражного суда республики Марий Эл. Член Совета судей республики Марий Эл, доцент кафедры частного права России и зарубежных стран МарГУ. Имеет II квалификационный класс судьи.

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