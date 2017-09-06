Дмитрий Бердников вручил 17-ти лучшим водителям «Иркутскавтодора» ключи от новых ЛиАЗов

Источник: admirk.ru

17 новых низкопольных ЛиАЗов пополнили автопарк «Иркутскавтодора». Ключи водителям автобусов вручил глава города Дмитрий Бердников сегодня, 6 сентября. Градоначальник обратил внимание на транспортную инфраструктуру города, которая с каждым годом становится лучше. Мэр Иркутска лично проверил качество автобусов, поговорил с водителями и пожелал им хорошей и безаварийной работы. Также Дмитрий Бердников подчеркнул, что в планах приобретение новых троллейбусов и трамваев для обновления городского парка электротранспорта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Нашу транспортную инфраструктуру будем развивать. Я знаю, есть вопросы, есть над чем работать. Казалось раньше, что болезнь не так страшна, что мы быстро справимся с проблемами, но не так все оказалось просто. Мы будем продолжать работать, чтобы наша транспортная инфраструктура была если не идеальной, но близкой к этому», — сказал градоначальник.

Водители новых ЛиАЗов остались довольными новыми автобусами. Они отмечают их экономичность, плавность хода, качество сборки и комфорт для пассажиров. Все водители новых автобусов являются лучшими в своей профессии, имея большую выслугу лет и безаварийный стаж вождения. Дмитрий Бердников заметил, что таким примером должны руководствоваться остальные.