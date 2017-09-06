Поставки газа с Ковыкты начнутся на полтора года раньше — С. Левченко

«Два месяца назад были подписаны документы по ускорению строительства газопровода, и этот документ автоматическим сдвигает сроки. Мы рассчитываем, что ковыктинский газ войдет в трубу на полтора года раньше, — отметил Сергей Левченко. — Мы договорились, что постараемся развернуть работы с точки зрения строительства различной инфраструктуры в Иркутске и в других районах и городах, которые будут входить в ареал действия Ковыктинского месторождения и магистрального газопровода, который будет проходить по территории Иркутской области». Губернатор также сообщил, что отрезок 112 км газопровода от Ковыкты до поселка Жигалово войдет в первый этап газификации региона.