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13:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

Поставки газа с Ковыкты начнутся на полтора года раньше — С. Левченко

Сроки строительства магистрального трубопровода и сроки поставок газа с Ковыктинского в Иркутской области и Чаяндинского месторождения в Якутии будут сдвинуты в среднем на полтора года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 6 сентября 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление губернатора Приангарья Сергея Левченко по итогам встречи с председателем правления ПАО ««Газпром» Алексеем Миллером.

«Два месяца назад были подписаны документы по ускорению строительства газопровода, и этот документ автоматическим сдвигает сроки. Мы рассчитываем, что ковыктинский газ войдет в трубу на полтора года раньше, — отметил Сергей Левченко. — Мы договорились, что постараемся развернуть работы с точки зрения строительства различной инфраструктуры в Иркутске и в других районах и городах, которые будут входить в ареал действия Ковыктинского месторождения и магистрального газопровода, который будет проходить по территории Иркутской области». Губернатор также сообщил, что отрезок 112 км газопровода от Ковыкты до поселка Жигалово войдет в первый этап газификации региона.

Конкретные предложения по этапам газификации региона подготовит совместная рабочая группа правительства Иркутской области и Газпрома. Её заседание пройдёт в сентябре 2017 года. «В рамках прошлой встречи мы договорились, что проработаем вопросы с точки зрения газификации Иркутской области. Алексей Миллер дал поручение, чтобы рабочая группа “Газпрома”, которая занимается этим вопросом, подготовила конкретные предложения. В свою очередь, параллельно в правительстве Иркутской области ведется такая же работа», — подчеркнул Сергей Левченко.

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