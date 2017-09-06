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12:54 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму увеличились налоговые поступления от курортной отрасли — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости (Крым). Налоговые поступления от курортной отрасли в бюджет Крыма за первое полугодие составили более 920 млн рублей, что на 3,5% превышает аналогичный показатель прошлого года, когда туристов на полуострове было больше, сообщает глава РК Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Это информация к размышлению и для курортного бизнеса, и для органов власти. Главное на сегодняшний день — обеспечить модернизацию курортной инфраструктуры, высокий уровень сервиса, разумное и конкурентоспособное соотношение услуг “цена-качество”. Причем делать это надо в сжатые сроки. С открытием нового аэропорта (май 2018 года), автомобильного моста через Керченский пролив (декабрь 2018 года) и особенно железнодорожного моста (декабрь 2019) туристический поток резко вырастет. Мы должны быть к этому готовы», — подчеркнул глава Крыма.

При этом, по данным проведенного в июле соцопроса, более половины отдыхающих по-прежнему предпочитают размещение в частном секторе, чуть больше трети — в гостиницах и немногим более, 8%, — в санаториях.

Эти цифры, по словам Аксенова, показывают, что Крыму недостаточно используют потенциал лечебного туризма, который является естественным конкурентным преимуществом полуострова.

«В последние годы рынок медицинского туризма показывает стабильно высокие темпы роста — это мировая тенденция. Напомню, что в прошлом году в Республике была проведена модернизация 20 санаторно-курортных и гостиничных учреждений. Эта работа продолжается и в текущем году», — сообщил он.

По мнению главы Республики, необходимо расширять рамки курортного сезона. «Крым должен стать круглогодичным туристическим центром России — это наша стратегическая цель», — подчеркнул Аксенов.

Ранее в министерстве курортов и туризма РК сообщили, что с января по август текущего года в Крыму отдохнули более 4 миллионов туристов. Этот показатель на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

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