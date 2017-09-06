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13:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже бывший председатель облсуда стал помощником сенатора

Экс-председатель Воронежского областного суда Виталий Богомолов стал помощником сенатора облдумы Сергея Лукина. Об этом сообщил «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на собственный источник информации во вторник, 5 августа.

Источник: Reuters

Виталий Богомолов со своим замом Владимиром Масловым ушли в отставку в мае 2016 года. Поводом для увольнения стали материалы регионального УФСБ. До этого силовики задержали адвоката Марию Г. у здания Левобережного райсуда. У девушки нашли зеленый блокнот, в котором были записаны расценки на услуги воронежских судей: сколько нужно отдать за смягчение наказания клиенту или изменение меры пресечения.

После этого правоохранители возбудили семь уголовных дел в отношении воронежских адвокатов. Фигурантом последнего дела стал сын судьи Воронежского облсуда, сотрудник адвокатской конторы «Баев и партнеры» Николай Шмаков. По версии следствия, 34-летний юрист потребовал у клиентки 4 млн рублей. За эту сумму он обещал договориться с судом, чтобы мужу женщины изменили меру пресечения на более мягкую. Во время получения денег в одном из кафе адвоката задержали сотрудники регионального УФСБ. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Шмакова отправили в СИЗО на два месяца.

Нового руководителя облсуду не нашли за полтора года. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дважды отклоняла все кандидатуры на эту должность. ВККС рекомендовала на пост председателя действующего главу Саратовского облсуда Василия Тарасова 6 июля 2017 года.

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