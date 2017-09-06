В Воронеже бывший председатель облсуда стал помощником сенатора

Виталий Богомолов со своим замом Владимиром Масловым ушли в отставку в мае 2016 года. Поводом для увольнения стали материалы регионального УФСБ. До этого силовики задержали адвоката Марию Г. у здания Левобережного райсуда. У девушки нашли зеленый блокнот, в котором были записаны расценки на услуги воронежских судей: сколько нужно отдать за смягчение наказания клиенту или изменение меры пресечения.

После этого правоохранители возбудили семь уголовных дел в отношении воронежских адвокатов. Фигурантом последнего дела стал сын судьи Воронежского облсуда, сотрудник адвокатской конторы «Баев и партнеры» Николай Шмаков. По версии следствия, 34-летний юрист потребовал у клиентки 4 млн рублей. За эту сумму он обещал договориться с судом, чтобы мужу женщины изменили меру пресечения на более мягкую. Во время получения денег в одном из кафе адвоката задержали сотрудники регионального УФСБ. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Шмакова отправили в СИЗО на два месяца.