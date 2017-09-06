Пинг-понг продолжается: Додон отменил постановление Филипа
Игорь Додон решил сегодня приостановить действие Постановления правительства относительно участия молдавских солдат в военных учениях в Украине, сообщает Noi.md.
Игорь Додон решил сегодня приостановить действие Постановления правительства относительно участия молдавских солдат в военных учениях в Украине, сообщает Noi.md.
Додон утверждает, что впервые в качестве главы государства он решил использовать свое конституционное право и отменить действия правительства до окончательного решения Конституционного суда.
«Констатирую нарушение правительством положений Закона о государственной безопасности, ст. 33, часть 3, согласно которым “Участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается Главнокомандующим Вооруженными силами”», — заявил он.
Президент напомнил, что Республика Молдова является нейтральным государством в соответствии с Конституцией, и молдавские военные не должны участвовать в военных учениях, проводимых под эгидой того или иного военного блока. Он уточнил, что не будет препятствовать участию молдавских солдат в миротворческих учениях под эгидой ООН.
«Вооруженные силы, в том числе Министерство обороны, находятся в плачевном состоянии, наиболее критическом с 2009 года по настоящее время. Виноваты в этом правящие в стране евроунионисты. Эти структуры должны быть полностью реформированы, возможности развиты внутри страны в соответствии со статусом нейтралитета, а те, кто уничтожили имущество, инфраструктуру, продали оружие и довели до такой ситуации, будут привлечены к ответственности, в том числе уголовному», — предупредил Игорь Додон.
Отметим, что на сегодняшнем заседании правительства было принято постановление об участии молдавских военных в многонациональных учениях «Rapid Trident» в Украине. Постановление было принято, несмотря на запрет, введенный Игорем Додоном в этом отношении.