В Беларуси разрабатывается концепция закона о родовых поместьях

Источник: БЕЛТА

Вице-премьер сообщил, что концепция проекта закона о родовых поместьях находится в высокой степени готовности, создана рабочая группа, которая рассматривает этот вопрос.

«В целом концепция практически разработана, сейчас мы уточняем некоторые конкретные моменты. В частности, обсуждается вопрос, сколько земли выделять под такие поместья», — пояснил он.

Эту тему подняла Наталья Стекольникова, представляющая одно из самых крупных поселений родовых поместий в стране «Росы» в Воложинском районе. В этом поселении сейчас живет более 50 семей. Наталья пришла на прием к вице-премьеру с предложениями в проект закона.

«Мы участвовали в разработке концепции закона о родовых поместьях, работали над ним много лет. Сейчас концепция дорабатывается. Мы видим потенциал развития деревни с помощью такого опыта. Этот закон необходим для того, чтобы земля оставалась навсегда детям и внукам, будущим поколениям той семьи, которая это поместье основывает. Главный постулат — чтобы земля передавалась во владение и не могла ни при каких обстоятельствах продаваться, а могла только передаваться по наследству», — пояснила Наталья Стекольникова. При этом, по ее мнению, выделять под такие поместья необходимо не менее 1 гектара земли.

Михаил Русый обратил внимание, что очень важно, чтобы люди приходили на прием граждан с такими вопросами, как родовые поместья.

«Они лежат в плоскости развития государства, экономики. Люди хотят привести в порядок пустующие деревеньки, уникальные места, развивать зеленый туризм, экотуризм, вести здоровый образ жизни, а это вклад в развитие будущего страны. Тем более представители этих поместий — подготовленные люди, владеют юридической базой и очень серьезно нам помогают», — констатировал он.

Сейчас в Беларуси есть более 570 человек, которые считают себя владельцами подобных родовых поместий. Особенно много таких граждан в Воложинском и Витебском районах.

На приеме у заместителя премьер-министра было рассмотрено четыре вопроса. «Еще один касался работы подсобных хозяйств граждан. Приехал предприниматель из Любани, у него есть неплохие предложения, как сделать, чтобы крестьяне, вырастив на своем подворье продукцию, могли ее оперативно продать. Белкоопсоюз серьезные шаги в этом направлении уже сделал, кроме того, этим у нас занимаются и индивидуальные предприниматели», — отметил Михаил Русый.