В Крыму назвали требования Киева о возмещении ущерба пустыми и лицемерными

Ранее прокурор Автономной Республики Крым, подведомственной Генпрокуратуре Украины, Гюндуз Мамедов заявил украинским СМИ, что ущерб, нанесенный стране после воссоединения Крыма с Россией, составил 1 триллион 80 миллиардов 250 тысяч гривен (порядка 2,5 триллиона рублей).
«Эти требования пусты и лицемерны. Все годы, что полуостров находился в составе Украины, украинские олигархи только и делали, что наживались, ничего не вкладывали в Крым и вместе с тем банковали, за бесценок своим же отдавали земли, санатории, пансионаты»
По его словам, воссоединение Крыма с Россией — решенный вопрос и обратного хода нет, что бы кто не говорил. «Киев не вправе торговаться за территории, которые теперь законно являются частью другого государства», — подчеркнул собеседник агентства.