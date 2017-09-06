В Крыму назвали требования Киева о возмещении ущерба пустыми и лицемерными

«Эти требования пусты и лицемерны. Все годы, что полуостров находился в составе Украины, украинские олигархи только и делали, что наживались, ничего не вкладывали в Крым и вместе с тем банковали, за бесценок своим же отдавали земли, санатории, пансионаты»

Ильясов