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13:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин поручил расширить программу дальневосточного гектара

Российский президент Владимир Путин предложил расширить действие программы «Дальневосточный гектар» на соотечественников за рубежом.

Источник: РИА "Новости"

Эту инициативу он озвучил на заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 6 сентября, передает ТАСС.

«Необходимо распространить возможности этой программы и на наших соотечественников, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа», — сказал глава государства. По его мнению, эти люди действительно хотят «работать на этой земле, создавать крепкие многодетные семьи», поэтому их необходимо поддерживать.

Путин подчеркнул, что благодаря действию программы в регионах Дальнего Востока инициативные предприниматели стали организовывать новые поселения. «Правительству и регионам необходимо оказывать им финансовую помощь, содействовать в создании коммунальной инфраструктуры, а тем, кто успешно работает и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно предоставить под освоение землю большей площади», — отметил российский лидер.

В ходе заседания он также акцентировал внимание на том, что дальневосточные регионы остаются приоритетом для властей, поэтому необходимо обеспечить гарантированное финансирование соответствующих программ.

Закон о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) действует с июня прошлого года. Согласно документу, каждый россиянин может воспользоваться правом на получение сроком на пять лет участка размером не более гектара. По истечении пяти лет его можно будет оформить в аренду или получить в собственность. Купля-продажа полученной земли запрещена.

Президент провел выездное заседание Госсовета на Дальнем Востоке
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14:27 (мск)© Ньюстюб
9 комментариевк этой статье
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Комментарии9
Комментарии
9
Сергей Милюта
Ну да, с материка не очень хотят. Привыкли к благам цивилизации. Пусть Северяне дальше одни Россию кормят.
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