Путин поручил расширить программу дальневосточного гектара

Источник: РИА "Новости"

Эту инициативу он озвучил на заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 6 сентября, передает ТАСС.

«Необходимо распространить возможности этой программы и на наших соотечественников, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа», — сказал глава государства. По его мнению, эти люди действительно хотят «работать на этой земле, создавать крепкие многодетные семьи», поэтому их необходимо поддерживать.

Путин подчеркнул, что благодаря действию программы в регионах Дальнего Востока инициативные предприниматели стали организовывать новые поселения. «Правительству и регионам необходимо оказывать им финансовую помощь, содействовать в создании коммунальной инфраструктуры, а тем, кто успешно работает и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно предоставить под освоение землю большей площади», — отметил российский лидер.

В ходе заседания он также акцентировал внимание на том, что дальневосточные регионы остаются приоритетом для властей, поэтому необходимо обеспечить гарантированное финансирование соответствующих программ.