Путин поручил расширить программу дальневосточного гектара
Российский президент Владимир Путин предложил расширить действие программы «Дальневосточный гектар» на соотечественников за рубежом.
Российский президент Владимир Путин предложил расширить действие программы «Дальневосточный гектар» на соотечественников за рубежом.
Эту инициативу он озвучил на заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 6 сентября, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что благодаря действию программы в регионах Дальнего Востока инициативные предприниматели стали организовывать новые поселения. «Правительству и регионам необходимо оказывать им финансовую помощь, содействовать в создании коммунальной инфраструктуры, а тем, кто успешно работает и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно предоставить под освоение землю большей площади», — отметил российский лидер.
В ходе заседания он также акцентировал внимание на том, что дальневосточные регионы остаются приоритетом для властей, поэтому необходимо обеспечить гарантированное финансирование соответствующих программ.
Закон о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) действует с июня прошлого года. Согласно документу, каждый россиянин может воспользоваться правом на получение сроком на пять лет участка размером не более гектара. По истечении пяти лет его можно будет оформить в аренду или получить в собственность.