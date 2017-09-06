Сергей Дарькин сделал важные заявления на ВЭФ

Источник: ДЕЙТА

Службой протокола форума Сергей Михайлович был представлен как президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР). И дискуссия, в которой Дарькин принял участие, носила соответствующее название: «Инвестиционные проекты в рыбной отрасли: где и как инвестируем на Дальнем Востоке?».

По словам Сергея Дарькина, перед рыбной отраслью стоят серьезные вызовы. Стратегия развития хороша, но уже устарела. «Открываются новые рынки, новые районы промысла, новая тара, новая упаковка, возможность доставки охлажденной рыбы до Москвы. Хотим или не хотим, но мы будем жить с этим в ближайшее время», — подчеркнул Дарькин.

Еще одна проблема, по мнению президента ТИГРа — неопределенность в нормативно-правовой базе и в распределении инвестиционных квот. Новые административные процедуры увеличивают сроки получения разрешительных документов. «Этого не было год назад!» — недоумевает Дарькин.