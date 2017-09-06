Путин предложил губернатору Приморского края обсудить ситуацию в регионе
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому обсудить ситуацию в регионе.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому обсудить ситуацию в регионе.
«Мы в ходе (Восточного экономического) форума занимаемся большим макрорегионом Дальнего Востока. Но не менее важно, что происходит в каждом конкретном субъекте РФ, дальневосточном в том числе, и, конечно, Приморском крае», — сказал Путин в начале встречи.
«Давайте поговорим именно о ситуации в Приморском крае», — добавил он.