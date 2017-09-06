Путин предложил губернатору Приморского края обсудить ситуацию в регионе

«Мы в ходе (Восточного экономического) форума занимаемся большим макрорегионом Дальнего Востока. Но не менее важно, что происходит в каждом конкретном субъекте РФ, дальневосточном в том числе, и, конечно, Приморском крае», — сказал Путин в начале встречи.