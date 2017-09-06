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14:30 (мск), источник: РИА Новости

Путин предложил губернатору Приморского края обсудить ситуацию в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому обсудить ситуацию в регионе.

Источник: РИА Новости

«Мы в ходе (Восточного экономического) форума занимаемся большим макрорегионом Дальнего Востока. Но не менее важно, что происходит в каждом конкретном субъекте РФ, дальневосточном в том числе, и, конечно, Приморском крае», — сказал Путин в начале встречи.

«Давайте поговорим именно о ситуации в Приморском крае», — добавил он.

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