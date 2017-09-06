Решетников: комфортными могут быть не только города-миллионники

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора обратил внимание на реконструкцию районного дома культуры, финансируемой в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Из 2,7 млн рублей стоимости ремонта фасада половину вложили жители и предприниматели Ильинского.

«Одно из самых посещаемых мест в поселке реконструируется благодаря инициативе жителей, — подчеркнул Максим Решетников. — Этот проект подтверждает, что создать комфортную городскую среду можно не только в городах-миллионниках».

Кроме того, в Ильинском был благоустроен расположенный рядом с домом культуры сквер. На средства компании «ЛУКОЙЛ» были обустроены прогулочная часть, детская площадка, установлен арт-объект и проведено озеленение территории.

Соавтор проекта Светлана Трапезникова пояснила, что у жителей Ильинского есть и другие инициативы. На стадии подготовки находятся две заявки — на асфальтирование тротуаров на центральной улице поселка и покупку двух автобусов для местного автопарка.

В региональном бюджете на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в текущем году предусмотрено 85,9 млн рублей. На конкурс поступило 460 проектов, из которых конкурсная комиссия определила 89 победителей.