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14:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Решетников: комфортными могут быть не только города-миллионники

ПЕРМЬ, 6 сентября, ФедералПресс. Глава Прикамья Максим Решетников во время визита в Ильинский район высказался по поводу формирования комфортной городской среды.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора обратил внимание на реконструкцию районного дома культуры, финансируемой в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Из 2,7 млн рублей стоимости ремонта фасада половину вложили жители и предприниматели Ильинского.

«Одно из самых посещаемых мест в поселке реконструируется благодаря инициативе жителей, — подчеркнул Максим Решетников. — Этот проект подтверждает, что создать комфортную городскую среду можно не только в городах-миллионниках».

Кроме того, в Ильинском был благоустроен расположенный рядом с домом культуры сквер. На средства компании «ЛУКОЙЛ» были обустроены прогулочная часть, детская площадка, установлен арт-объект и проведено озеленение территории.

Соавтор проекта Светлана Трапезникова пояснила, что у жителей Ильинского есть и другие инициативы. На стадии подготовки находятся две заявки — на асфальтирование тротуаров на центральной улице поселка и покупку двух автобусов для местного автопарка.

В региональном бюджете на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в текущем году предусмотрено 85,9 млн рублей. На конкурс поступило 460 проектов, из которых конкурсная комиссия определила 89 победителей.

Что касается газификации территорий, то в следующем году планируется газифицировать микрорайон Бутковский, в планах — газифицировать весь поселок Ильинский.

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