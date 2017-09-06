Бунт полицейских. В Магнитке 12 дознавателей написали рапорт на увольнение
Бунт полицейских. В Магнитке 12 дознавателей написали рапорт на увольнение.
Бунт полицейских. В Магнитке 12 дознавателей написали рапорт на увольнение.
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По неофициальной информации, массовую подачу рапортов спровоцировала слишком жесткая позиция по отношению к дознавателям заместителя прокурора Правобережного района Руслана Акманова. По данным СМИ, в Магнитогорск для урегулирования ситуации отправился первый заместитель прокурора Челябинской области Виталий Лопин.