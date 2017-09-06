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14:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Бунт полицейских. В Магнитке 12 дознавателей написали рапорт на увольнение

Бунт полицейских. В Магнитке 12 дознавателей написали рапорт на увольнение.

В пресс-службе ГУ МВД региона факт подачи заявлений об увольнении сотрудниками полиции подтвердили, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». В ведомстве отмечают, что речь идет не о конфликтной ситуации, а о «рабочих моментах двух структур».

По неофициальной информации, массовую подачу рапортов спровоцировала слишком жесткая позиция по отношению к дознавателям заместителя прокурора Правобережного района Руслана Акманова. По данным СМИ, в Магнитогорск для урегулирования ситуации отправился первый заместитель прокурора Челябинской области Виталий Лопин.

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