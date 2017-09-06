В Пионерской больнице назначили нового главврача

Источник: Клопс.ru

«Виктор Анохин написал заявление по собственному желанию. Я его вынужден был удовлетворить. Ему 71 год, устал работать. Это уже не первая его попытка уволиться — у меня на столе до сих пор лежит его заявление, написанное им ещё в апреле. Тогда Анохин пришел и сказал: “Мне плохо, я не могу, объект тяжёлый”. Я убедил его в том, что нужно остаться. А тут он что-то подсдулся», — прокомментировал Кравченко увольнение.

Он отметил, что уже уговорил занять место Анохина главного врача Светлогорской поликлиники Игоря Старостина.

В министерстве здравоохранения пояснили, что заявление об увольнении по собственному желанию Анохин написал 31 августа 2017 года. Он ссылался на то, что пенсионный возраст и состояние здоровья не позволят ему в полной мере завершить масштабные работы по строительству нового корпуса больницы. В министерстве отметили, что накануне ухода Анохин подписал заявление об уходе своему заместителю по медицинской части, и больница осталась без руководства. Это поставило под угрозу выплату зарплат и стабильность работы лечебного учреждения.

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Минздраву пришлось экстренно назначать нового и.о. руководителя больницы. Им стал Игорь Старостин, который возглавлял Светлогорскую центральную районную поликлинику. Медперсоналу Пионерской ЦГБ он тоже хорошо знаком. На должность и.о. главврача Светлогорской ЦРП назначили начмеда поликлиники. Сам Старостин рассказал Клопс.Ru, что приступил к своим обязанностям в медучреждении Пионерска 5 сентября.

«Всё произошло довольно оперативно, сотрудникам Пионерской больницы нужно было выплатить зарплату, требовалось подписать соответствующие документы. Есть и другие нюансы. Так, в больнице строится новое отделение приёмного покоя. Этим проектом нужно заниматься, своевременно исполнить контракты на поставку оборудования, курировать его доставку. С моим бывшим начмедом мы будем работать в тандеме. Я буду помогать ей, курировать работу поликлиники. Я хорошо знаком с проблемами медучреждений Светлогорска, Янтарного, Пионерской больницы. Думаю, взаимодействие этих медучреждений пойдёт только на пользу, в консенсусе будет работать удобнее, легче и комфортнее», — отметил Старостин.