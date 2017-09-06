Евгений Денисов возглавит прокуратуру Нижегородской области

Как сообщили «НТА-Приволжье» в Законодательном собрании Нижегородской области, в нижегородский парламент пришло постановление Генеральной прокуратуры РФ за подписью генпрокурора РФ Юрий Чайки о внесении вопроса по согласованию кандидатуры Евгения Денисова на пост прокурора Нижегородской области.

Данный вопрос предварительно рассмотрит профильный комитет Заксобрания, после чего он должен быть включен в повестку дня заседания.

По словам собеседника агентства, депутатский корпус сначала примет отставку бывшего прокурора региона Олега Понасенко, а затем рассмотрит кандидатуру Евгения Денисова на должность прокурора Нижегородской области. Очередное заседание Заксобрания региона назначено на 28 сентября, однако дата заседания может быть перенесена в связи с заседанием коллегии Генпрокуратуры РФ, которая в свою очередь должна утвердить Евгения Денисова прокурором Нижегородской области.

Напомним, 23 августа Генпрокуратура приняла отставку прокурора Нижегородской области Олега Понасенко.

Ранее сообщалось, что одной из возможных причин ухода Олега Понасенко являются претензии со стороны вышестоящего руководства.

СПРАВКА.

Денисов Евгений Александрович родился в 1976 году в с. Иваново Ковровского района Владимирской области. В 1999 году окончил Владимирский государственный педагогический университет. Женат, двое детей. С 1996 по 2008 год работал в прокуратуре Владимирской области.

В июне 2008 года был назначен на должность заместителя прокурора Нижегородской области.