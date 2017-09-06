МИД опубликовал видео действий властей США в консульстве в Сан-Франциско
На странице МИД России в Facebook опубликовано видео действий сотрудников правоохранительных органов США в генконсульстве России в
На странице МИД России в Facebook опубликовано видео действий сотрудников правоохранительных органов США в генконсульстве России в
Звуковая дорожка на видео отсутствует, сама запись низкого качества. Видео снято внутри помещения, по записи невозможно установить, что за люди запечатлены и чем именно они заняты.
Ранее о действиях властей США ведомство сообщило в своем Telegram, отмечалось, что представители властей США «хозяйничают без разрешения» на территории консульства. В МИД добавили, что проводящие «неизвестные работы» люди «уродуют паркет». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РБК, что дипломаты фиксируют все перемены в здании.
Это консульство закрыто с 1 сентября — такие ответные меры Вашингтон принял в ответ на решение Москвы сократить число сотрудников дипмиссии США в России и лишить дипломатов доступа к даче в Серебряном Бору.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вправе сократить численность дипмиссии США еще на 155 человек. Пока Москва не будет идти на такой шаг, добавил он.
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