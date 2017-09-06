МИД опубликовал видео действий властей США в консульстве в Сан-Франциско

Звуковая дорожка на видео отсутствует, сама запись низкого качества. Видео снято внутри помещения, по записи невозможно установить, что за люди запечатлены и чем именно они заняты.

Ранее о действиях властей США ведомство сообщило в своем Telegram, отмечалось, что представители властей США «хозяйничают без разрешения» на территории консульства. В МИД добавили, что проводящие «неизвестные работы» люди «уродуют паркет». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РБК, что дипломаты фиксируют все перемены в здании.

Это консульство закрыто с 1 сентября — такие ответные меры Вашингтон принял в ответ на решение Москвы сократить число сотрудников дипмиссии США в России и лишить дипломатов доступа к даче в Серебряном Бору.