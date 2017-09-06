В Новосибирской области планируется создать первый гуманитарный технопарк
Он должен позволить решить проблему дефицита высококвалифицированных кадров в сфере высоких технологий в регионе.
Он должен позволить решить проблему дефицита высококвалифицированных кадров в сфере высоких технологий в регионе.
НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. В Новосибирской области планируют создать первый межрайонный гуманитарный технопарк. По замыслу властей, он избавит субъект от дефицита кадров в сфере высоких технологий и привлечет специалистов на работу в районы области, говорится в сообщении
«В области уже наработан богатый опыт по созданию и развитию технопарков. Возможность создания гуманитарного технопарка в Карасуке будет обсуждаться в скором времени в рамках реализации программы реиндустриализации Новосибирской области. В случае положительного решения, данный технопарк станет первым технопарком подобного профиля в регионе», — приводит
По словам главы региона, гуманитарный технопарк позволит решить проблему дефицита высококвалифицированных кадров в сфере высоких технологий не только в Карасуке, но в других районах региона. По данным правительства, как правило, специалисты такого уровня и профиля предпочитают работать в областном, а не районном центре.
В настоящее время в Академпарке зарегистрировано 342
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