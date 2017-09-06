«Никакого градостроительства не наблюдается!» В градсовет предложили включить гаишника и омбудсмена

«Сегодня городской градсовет совершенно не отвечает тем целям, для которых он создан. Никакого градостроительства в совете не наблюдается — сплошная архитектура. Из 26 членов градсовета, 11 — архитекторы и руководители различных дизайн-бюро, 7 представляют администрацию Екатеринбурга, 2 — правительство Свердловской области. И только два человека связаны непосредственно с градостроительством. От застройщиков и вовсе один представитель», — отметил Коньков.

«То, что дом собираются воткнуть в центре переполненного микрорайона, членов градсовета Екатеринбурга не интересует! Также их не интересует, в какой детсад и в какую школу поведут своих детей жители этого “красивого” дома, в какой поликлинике они будут наблюдаться, как и по каким дорогам будут выбираться на работу! Члены градсовета считают, что это не забота членов архитектурно-градостроитеьлного совета. Ну, тогда назовитесь архсоветом. А если оставляете в названии “градостроение”, то пригласите в свой состав людей, которые имеют непосредственное отношение к нему. И в первую очередь необходимо ввести в градсовет представителей ГИБДД, так как они смогут на примерах и в цифрах объяснить, что происходит, если не учитывать транспортные схемы», — заметил Владимир Коньков.