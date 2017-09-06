«Никакого градостроительства не наблюдается!» В градсовет предложили включить гаишника и омбудсмена
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«Сегодня городской градсовет совершенно не отвечает тем целям, для которых он создан. Никакого градостроительства в совете не наблюдается — сплошная архитектура. Из 26 членов градсовета, 11 — архитекторы и руководители различных
Коньков отмечает, что нынешний градостроительный совет Екатеринбурга предпочитает обсуждать внешний вид зданий. По его мнению, в градсовет необходимо ввести представителя ГИБДД.
«То, что дом собираются воткнуть в центре переполненного микрорайона, членов градсовета Екатеринбурга не интересует! Также их не интересует, в какой детсад и в какую школу поведут своих детей жители этого “красивого” дома, в какой поликлинике они будут наблюдаться, как и по каким дорогам будут выбираться на работу! Члены градсовета считают, что это не забота членов
Кроме того, Владимир Коньков призывает включить в состав Градсовета уполномоченного по правам человека, ведь «за спорами о красоте того или иного фасада все эти архитекторы забывают об элементарных правах человека, в том числе, на образование и медицину».