На всех избирательных участках Омска 10 сентября будут дежурить медики
При необходимости медработник сможет оказать первую помощь или вызвать бригаду скорой.
При необходимости медработник сможет оказать первую помощь или вызвать бригаду скорой.
10 сентября, в единый день голосования, на избирательных участках будут дежурить медицинские работники, сообщает «Омская губерния».
При этом все учреждения здравоохранения области и служба скорой помощи будут работать в обычном режиме, но вызовы с избирательных участков будут для скорой помощи в приоритете.
Пациенты, находящиеся на лечении в стационарах, а также работники учреждений здравоохранения, дежурящие в день выборов, смогут проголосовать на избирательных участках в своих больницах. К пациентам, не имеющим возможности самостоятельно прийти на участок, с переносными урнами придут представители с избирательных участков.