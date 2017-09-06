На всех избирательных участках Омска 10 сентября будут дежурить медики

10 сентября, в единый день голосования, на избирательных участках будут дежурить медицинские работники, сообщает «Омская губерния».

При этом все учреждения здравоохранения области и служба скорой помощи будут работать в обычном режиме, но вызовы с избирательных участков будут для скорой помощи в приоритете.

Пациенты, находящиеся на лечении в стационарах, а также работники учреждений здравоохранения, дежурящие в день выборов, смогут проголосовать на избирательных участках в своих больницах. К пациентам, не имеющим возможности самостоятельно прийти на участок, с переносными урнами придут представители с избирательных участков.