Министр культуры РФ примет участие в открытии памятника святителю Иннокентию в Иркутске

Источник: РИА "Новости"

Также в этот день в честь 220-летия со дня рождения и 40-летия канонизации святителя Иннокентия (Вениаминова) откроется VI научно-практическая конференция, посвященная жизни и деятельности святителя, откроется выставка и экспозиция, состоится концерт в филармонии, отметил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии города.

В музее истории Иркутска в 10.00 откроется VI научно-практическая конференция «Сибиряковские чтения», посвященная жизни и деятельности святителя Иннокентия. 8 сентября работа конференции продолжится в селе Анга (Качугский район), в котором родился православный святой.

Монумент Святителя Иннокентия (Вениаминова) будет главной точкой притяжения в новом парке.

«В 12.00 у собора Богоявления состоится торжественное открытие сквера и памятника святителю. Напомним, что бюст был передан в дар Иркутску и Иркутской митрополии от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Работы по благоустройству сквера велись в рамках реализации программы “Формирование комфортной городской среды” в течение этого летнего сезона. Планируется, что участие в мероприятии примут министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-президент Российского фонда славянской письменности и культуры Владислав Мещангин, митрополит Белгородский и Старо-Оскольский Иоанн, настоятель Троице-Сергиевой лавры митрополит Феогност, заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва, Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, представители администрации города, депутаты, общественные деятели; почётные граждане областного центра, воспитанники Православной гимназии, учащиеся школ, студенты и прихожане», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, 7 сентября откроются в гуманитарном центре — библиотеке имени семьи Полевых выставка детского рисунка «По следам святителя», в иркутском областном краеведческом музее — экспозиция «Свет истины несущий людям… Иркутские страницы жизни святителя Иннокентия (Вениаминова)». В иркутской филармонии в 17.30 состоится концерт, в программе которого песнопения из службы святителя Иннокентия и фрагменты одноименной кантаты. 7,8 и 9 сентября в Доме кино будет показан документальный фильм «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя славное и почтенное», а в театре юного зрителя имени А. Вампилова 7 и 9 сентября — спектакль по пьесе В. Хайрюзова «Иннокентий».