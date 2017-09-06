Пермьстат закрыл своё представительство в Орде
Как сообщает Пермьстат, с 1 сентября закрыто их представительство в Орде, которое размещалось на ул. Советская, 13.
Как сообщает Пермьстат, с 1 сентября закрыто их представительство в Орде, которое размещалось на ул. Советская, 13.
Теперь всех хозяйствующих субъектов просят сдавать отчётность либо в представительство в Кунгуре, либо в Пермь.
Также у предпринимателей есть возможность отчитаться в электронном виде с использованием электронной подписи.
Напомним, это уже второе закрытие представительства Пермьстата в Пермском крае. Так, с 1 июня закрылось представительство в Краснокамске на ул. Комарова, 5.
Сейчас у регионального органа статистики насчитывается больше 30 районных отделов: Чердынский, Чернушинский, Частинский, Суксунский, Сивинский, Очёрский, Оханский, Пермский, Уинский, Октябрьский, Красновишерский, Куединский, Березники, Александровск, Гремячинск, Губаха, Добрянка, Кизел, Кунгур, Лысьва, Соликамск, Чайковский, Чусовой, Бардымский, Березовский, Большесосновский, Верещагинский, Горнозаводский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Нытвенский и Осинский.