Пермьстат закрыл своё представительство в Орде

Теперь всех хозяйствующих субъектов просят сдавать отчётность либо в представительство в Кунгуре, либо в Пермь.

Также у предпринимателей есть возможность отчитаться в электронном виде с использованием электронной подписи.

Напомним, это уже второе закрытие представительства Пермьстата в Пермском крае. Так, с 1 июня закрылось представительство в Краснокамске на ул. Комарова, 5.