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15:32 (мск), источник: NewsKo

Пермьстат закрыл своё представительство в Орде

Как сообщает Пермьстат, с 1 сентября закрыто их представительство в Орде, которое размещалось на ул. Советская, 13.

Теперь всех хозяйствующих субъектов просят сдавать отчётность либо в представительство в Кунгуре, либо в Пермь.

Также у предпринимателей есть возможность отчитаться в электронном виде с использованием электронной подписи.

Напомним, это уже второе закрытие представительства Пермьстата в Пермском крае. Так, с 1 июня закрылось представительство в Краснокамске на ул. Комарова, 5.

Сейчас у регионального органа статистики насчитывается больше 30 районных отделов: Чердынский, Чернушинский, Частинский, Суксунский, Сивинский, Очёрский, Оханский, Пермский, Уинский, Октябрьский, Красновишерский, Куединский, Березники, Александровск, Гремячинск, Губаха, Добрянка, Кизел, Кунгур, Лысьва, Соликамск, Чайковский, Чусовой, Бардымский, Березовский, Большесосновский, Верещагинский, Горнозаводский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Нытвенский и Осинский.

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