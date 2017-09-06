Казахстанцев предупредили о наказании за уклонение от армии

«К сожалению, у нас есть такие, кто до 27 лет избегают (воинской службы — ред.). Предусмотрены меры административного наказания, а если злостный (нарушитель — ред.), который обязан призваться, в Уголовном кодексе предусмотрена статья. Уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом свыше 2 миллионов тенге, исправительными работами, ограничением свободы на срок до одного года либо лишением свободы на тот же срок», — сказал Даиров на пресс-конференции в среду.