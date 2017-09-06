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16:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанцев предупредили о наказании за уклонение от армии

Начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооруженных сил РК Муслим Даиров рассказал об ответственности, предусмотренной за уклонение от службы в армии.

Источник: Sputniknews.kz

«К сожалению, у нас есть такие, кто до 27 лет избегают (воинской службы — ред.). Предусмотрены меры административного наказания, а если злостный (нарушитель — ред.), который обязан призваться, в Уголовном кодексе предусмотрена статья. Уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом свыше 2 миллионов тенге, исправительными работами, ограничением свободы на срок до одного года либо лишением свободы на тот же срок», — сказал Даиров на пресс-конференции в среду.

Максимальное наказание за уклонение от службы предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Осенний призыв на срочную воинскую службу стартовал в Казахстане 2 сентября. Этой осенью в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования республики планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1999−1990 годов рождения.

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