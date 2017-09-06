Самолеты ВВС США провели разведку вблизи Калининградской области

Так, по их сведениям, самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64−14847 и позывным BINGE55, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение несколько часов вел разведку к северу от побережья Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над международными водами Балтийского моря.

Тем временем, самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62−4138 и позывным NOME83 в течение более двух часов курсировал в воздушном пространстве Польши вдоль западных границ Брестской и Гродненской областей Белоруссии, на территории которой на следующей неделе начинаются совместные белорусско-российские учения «Запад-2017».

Одновременно со стороны моря к российскому побережью на юге Балтики в среду подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, поднявшийся с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчёпинг. Шведский самолет осуществлял разведывательный полет вдоль побережья Калининградской области по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 13 тыс. метров.

Кроме того, в воздушном пространстве Польши на северо-востоке страны был зафиксирован полет британского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.