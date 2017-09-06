Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США собираются помешать России под Керчью с помощью флота
В 2018 году в России вводят новый налог
В Москве эвакуируют людей из торгового центра
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Алина Кабаева предстала в элегантном платье с вырезом - СМИ
"Очень тяжёлый период": Пелагея об одиночестве
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Новая бомба КНДР может уничтожить часть России - СМИ
СМИ США усомнились в легитимности режима в Киеве
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10В Саудовской Аравии начался Хадж
16:17 (мск), источник: Интерфакс

Самолеты ВВС США провели разведку вблизи Калининградской области

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Стратегические разведывательные самолеты ВВС США в среду совершили многочасовые полеты вблизи Калининградской области и западной границы Белоруссии, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Так, по их сведениям, самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64−14847 и позывным BINGE55, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение несколько часов вел разведку к северу от побережья Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над международными водами Балтийского моря.

Тем временем, самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62−4138 и позывным NOME83 в течение более двух часов курсировал в воздушном пространстве Польши вдоль западных границ Брестской и Гродненской областей Белоруссии, на территории которой на следующей неделе начинаются совместные белорусско-российские учения «Запад-2017».

Одновременно со стороны моря к российскому побережью на юге Балтики в среду подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, поднявшийся с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчёпинг. Шведский самолет осуществлял разведывательный полет вдоль побережья Калининградской области по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 13 тыс. метров.

Кроме того, в воздушном пространстве Польши на северо-востоке страны был зафиксирован полет британского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.

Как сообщалось, 31 августа, 1 и 5 сентября самолеты ВВС США также осуществляли разведывательные полеты вблизи у границ Калининградской области. 30 августа американский разведывательный самолет был замечен у границ Ленинградской и Псковской областей. Он выполнял полет в воздушном пространстве Эстонии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о нападении
СМИ показали, как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
В Забайкалье сошел с рельсов военный эшелон
МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России
В России предложили отказаться от термина «безалкогольное пиво»
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
МИД опубликовал видео действий властей США в генконсульстве РФ
Спорт
Битва за Россию: кто попадет на ЧМ, а кто останется за бортом Состав участников чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, начинает проясняться, преподнося любителям футбола сюрпризы как приятные, так и не очень
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь