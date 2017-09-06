Памфилова обвинила Мосгоризбирком в провале информирования о выборах

Источник: РИА "Новости"

«Осталось несколько дней, максимально исправляйте ситуацию, чтобы вся ваша огромная работа была не перечеркнута», — обратилась Памфилова к председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

По данным корреспондента РБК, на пресс-конференции московского горкома партии, которая состоялась 5 сентября, думский депутат от КПРФ Валерий Рашкин обвинил Мосгоризбирком в проблемах, создаваемых при регистрации кандидатов от КПРФ. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов опроверг эти обвинения. После этого Памфилова посоветовала Горбунову обратиться в суд с иском об ущербе деловой репутации. По ее словам, была «задета честь комиссии».



Глава ЦИКа пообещала отправить опровержение данного обвинения, распространенного Рашкиным, главе КПРФ Геннадию Зюганову и в комиссию Госдумы по этике. «Пусть они там, в партии, найдут способ как-то повлиять, обсудить своего коллегу», — подчеркнула она.

На муниципальных выборах, которые пройдут в столице 10 сентября, к середине июля выдвинулись 2,3 тыс. кандидатов. Это в два раза меньше, чем на местных выборах в 2012 году.

Об этом заявили РБК два председателя районных избирательных комиссий.



Член экспертной группы при ЦИКе Аркадий Любарев и политтехнолог Вячеслав Смирнов жаловались на «засушенность» предвыборной кампании (снижение интереса к выборам) и ее плохое информационное освещение.



По словам сопредс​едателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца и политолога Николая Миронова, происходит искусственная «сушка» явки на выборы и использование админресурса. Они отметили, что властям выгодна низкая явка, при которой на участки придут в основном «проверенные люди» — «бюджетники, пенсионеры, незащищенные слои», которых мобилизует власть.