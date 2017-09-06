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17:56 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области изменяется порядок выборов губернатора

На заседании комитета облдумы по государственному строительству были рассмотрены поправки в региональное избирательное законодательство.

Поправки, подготовленные облизбиркомом, касаются региональных законов «О выборах губернатора Волгоградской области», «О порядке отзыва губернатора Волгоградской области» и ряда других. Необходимость их внесения обусловлена изменившимися нормами федерального законодательства.

В частности, законопроектами предлагается исключить пятилетний срок образования избирательных участков, участков референдума и установить возможность пересмотра их перечня, границ, в том числе путем разукрупнения. Это позволит сформировать большее количество участков и повысить их доступность для жителей. Также упрощается порядок заполнения подписных листов в поддержку выдвижения кандидата или инициативы проведения референдума. Вводится возможность увеличения количества бюллетеней в случае, если на соответствующем избирательном участке, участке референдума ожидается большое число избирателей, участников референдума, имеющих открепительные удостоверения. Уточняются положения, регулирующие процедуру участия сетевых изданий в агитации, и отдельные нормы, регулирующие порядок согласования краткого наименования политической партии или общественного объединения, используемого в избирательном бюллетене.

По мнению парламентариев, эти изменения повышают эффективность применения избирательного законодательства, упрощают избирательный процесс, способствуют проведению открытых и прозрачных выборов. Законопроекты рекомендованы областной Думе к принятию в первом чтении.

Справка
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