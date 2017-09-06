В Волгоградской области изменяется порядок выборов губернатора

В частности, законопроектами предлагается исключить пятилетний срок образования избирательных участков, участков референдума и установить возможность пересмотра их перечня, границ, в том числе путем разукрупнения. Это позволит сформировать большее количество участков и повысить их доступность для жителей. Также упрощается порядок заполнения подписных листов в поддержку выдвижения кандидата или инициативы проведения референдума. Вводится возможность увеличения количества бюллетеней в случае, если на соответствующем избирательном участке, участке референдума ожидается большое число избирателей, участников референдума, имеющих открепительные удостоверения. Уточняются положения, регулирующие процедуру участия сетевых изданий в агитации, и отдельные нормы, регулирующие порядок согласования краткого наименования политической партии или общественного объединения, используемого в избирательном бюллетене.