Генеральный директор ПАО «Транснефть — Приволга» Андрей Сюмак провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

Источник: РИА "Новости"

В ходе встречи Андрей Сюмак проинформировал губернатора о результатах работы предприятия и инвестиционных проектах, реализуемых в регионах его присутствия. Основное внимание было уделено вопросам взаимодействия в рамках подписанного в 2014 году соглашения о сотрудничестве между ПАО «Транснефть» и Правительством Самарской области.

Генеральный директор ПАО «Транснефть — Приволга» отметил, что предприятие активно взаимодействует с Министерством промышленности и технологий Самарской области. В частности, в рамках соглашения созданы рабочие группы по земельным вопросам, по вопросам охранных зон и корректировке границ населенных пунктов.

На встрече также обсуждалась тема благотворительности. Один из основных благотворительных проектов ПАО «Транснефть — Приволга» на территории Самарской области — реконструкция самарского кукольного театра. В ходе беседы была отмечена необходимость ускорения процесса реконструкции в рамках данного благотворительного проекта. Николай Меркушкин заявил о намерении оказать максимальное содействие реализации проекта. По его словам, открытие кукольного театра запланировано на 2018 год.

Один из основных благотворительных проектов ПАО «Транснефть — Приволга» на территории Самарской области — реконструкция самарского кукольного театра.

Здание будущего кукольного театра на Самарской улице в г. Самаре построено по заказу братьев Ивановых в 1914 году и является памятником архитектуры. В выполненном в стиле модерн по проекту архитектора Михаила Квятковского здании изначально размещался ресторан «Аквариум». В 1970 годы была проведена его первая реконструкция, после чего здесь открылся Театр юного зрителя.