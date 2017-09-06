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17:44 (мск), источник: Volga News

Генеральный директор ПАО «Транснефть — Приволга» Андрей Сюмак провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

Генеральный директор ПАО «Транснефть — Приволга» Андрей Сюмак провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.

Источник: РИА "Новости"

В ходе встречи Андрей Сюмак проинформировал губернатора о результатах работы предприятия и инвестиционных проектах, реализуемых в регионах его присутствия. Основное внимание было уделено вопросам взаимодействия в рамках подписанного в 2014 году соглашения о сотрудничестве между ПАО «Транснефть» и Правительством Самарской области.

Генеральный директор ПАО «Транснефть — Приволга» отметил, что предприятие активно взаимодействует с Министерством промышленности и технологий Самарской области. В частности, в рамках соглашения созданы рабочие группы по земельным вопросам, по вопросам охранных зон и корректировке границ населенных пунктов.

На встрече также обсуждалась тема благотворительности. Один из основных благотворительных проектов ПАО «Транснефть — Приволга» на территории Самарской области — реконструкция самарского кукольного театра. В ходе беседы была отмечена необходимость ускорения процесса реконструкции в рамках данного благотворительного проекта. Николай Меркушкин заявил о намерении оказать максимальное содействие реализации проекта. По его словам, открытие кукольного театра запланировано на 2018 год.

Один из основных благотворительных проектов ПАО «Транснефть — Приволга» на территории Самарской области — реконструкция самарского кукольного театра.

Здание будущего кукольного театра на Самарской улице в г. Самаре построено по заказу братьев Ивановых в 1914 году и является памятником архитектуры. В выполненном в стиле модерн по проекту архитектора Михаила Квятковского здании изначально размещался ресторан «Аквариум». В 1970 годы была проведена его первая реконструкция, после чего здесь открылся Театр юного зрителя.

В 2014 году началась реконструкция здания дореволюционной постройки с целью его дальнейшего использования под детский кукольный театр. Одновременно начались реставрационные работы. Под слоем снятой штукатурки были обнаружены элементы первоначального декоративного оформления в виде пяти барельефов, представляющих произведение искусства эпохи модерна. Находка в значительной степени повысила историко-культурную ценность данного объекта. В 2014—2015 годах в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Транснефть» и Правительством Самарской области АО «Транснефть — Приволга» перечислило на проектирование и реставрацию памятника истории и культуры 300 миллионов рублей. Соглашение предусматривает совместное финансирование строительства и должно осуществляться также и из бюджетных источников Правительства Самарской области.

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