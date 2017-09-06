Второе заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода назначено на 12 октября

На сегодняшнем заседании общественники приняли решение о создании регламента палаты. Глава города Елизавета Солонченко отметила, что считает целесообразным собираться не меньше одного раза в месяц и предложила назначить следующее заседание на 12 октября. Члены палаты ее поддержали.
«Городская Дума собирается каждую третью среду месяца. Было бы неплохо Общественной палате заседать хотя бы за неделю: например, каждый второй четверг», — отметила Солонченко. Она также предложила палате прописать в регламенте процедуру выборов последующих созывов Общественной палаты.
На первом заседании палаты ее участники высказались за возвращение Нижнему Новгороду полномочий по утверждению генплана города.
Формирование Общественной палаты состоялось 25 августа 2017 года во время работы форума «Активный Нижний» на Нижегородской ярмарке. В состав палаты I созыва вошли 33 человека из 135 кандидатов.