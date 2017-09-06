Второе заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода назначено на 12 октября

Источник: НИА-Нижний Новгород

На сегодняшнем заседании общественники приняли решение о создании регламента палаты. Глава города Елизавета Солонченко отметила, что считает целесообразным собираться не меньше одного раза в месяц и предложила назначить следующее заседание на 12 октября. Члены палаты ее поддержали.

«Городская Дума собирается каждую третью среду месяца. Было бы неплохо Общественной палате заседать хотя бы за неделю: например, каждый второй четверг», — отметила Солонченко. Она также предложила палате прописать в регламенте процедуру выборов последующих созывов Общественной палаты.

На первом заседании палаты ее участники высказались за возвращение Нижнему Новгороду полномочий по утверждению генплана города.