Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан
УФА, 6 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан.
УФА, 6 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Орденами, почётными грамотами и званиями отмечены профессиональные достижения 56 работников промышленности, строительства,
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