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17:54 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан

УФА, 6 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан.

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Орденами, почётными грамотами и званиями отмечены профессиональные достижения 56 работников промышленности, строительства, жилищно-коммунального и лесного хозяйства, государственной службы, муниципального управления, здравоохранения, образования и науки, культуры, физкультуры и спорта, печати и СМИ, а также общественные и религиозные деятели.

— Во-первых, хочу поздравить вас с получением заслуженных наград. Хочу пожелать вам всего самого доброго, хорошего, — сказал Рустэм Хамитов. — Во-вторых, хочу поблагодарить вас за труд, упорную, настоящую работу. Конечно же, надеюсь на то, что вы и в дальнейшем будете продолжать такую же активную трудовую, общественную деятельность, радовать нас новыми успехами.

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