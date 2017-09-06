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20:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

Путин прилетит в Челябинск не ранее 9 ноября

Российско-Казахстанский форум с участием двух президентов перенесли с октября на ноябрь.

Президент России посетит Челябинск не ранее 9 ноября — такой вывод можно сделать со слов замминистра иностранных дел Казахстана Галымжана Койшыбаева, который заявил, что Российско-Казахстанский форум перенесли на ноябрь, передаёт ТАСС.

Напомним, что именно на форум должны приехать президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также несколько десятков министр из двух стран. Общее количество гостей может достичь 3 тысяч человек.

«Главной темой встречи в Челябинске в ноябре станет развитие человеческого капитала, — пояснил Галымжан Койшыбаев. — Будем говорить о сотрудничестве в таких сферах, как образование, здравоохранение, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие талантов, цифровая экономика».

Таким образом, у областных властей и мэрии Челябинска прибавилось времени, чтобы подготовиться к столь значительному мероприятию.

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