Путин прилетит в Челябинск не ранее 9 ноября

Президент России посетит Челябинск не ранее 9 ноября — такой вывод можно сделать со слов замминистра иностранных дел Казахстана Галымжана Койшыбаева, который заявил, что Российско-Казахстанский форум перенесли на ноябрь, передаёт ТАСС.

Напомним, что именно на форум должны приехать президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также несколько десятков министр из двух стран. Общее количество гостей может достичь 3 тысяч человек.

«Главной темой встречи в Челябинске в ноябре станет развитие человеческого капитала, — пояснил Галымжан Койшыбаев. — Будем говорить о сотрудничестве в таких сферах, как образование, здравоохранение, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие талантов, цифровая экономика».