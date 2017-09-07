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10:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров открыл центр для студентов с нарушениями здоровья

Исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров принял участие в открытии инклюзивного центра «Равные возможности» для студентов с различными нарушениями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба администрации Канавинского района 6 сентября 2017 года.

Источник: Администрация Канавинского района

Мероприятие прошло в Нижегородском Губернском колледже. Центр оснащен новым оборудованием для студентов с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.

Основными направлениями деятельности базовой профессиональной образовательной организации являются формирование индивидуальной обучающей траектории студента с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), их социокультурной реабилитации, повышение квалификации преподавателей, использование специальных информационных и технических средств, дистанционных образовательных технологий, учебно-методических материалов, консультационная поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ, и их родителей по вопросам получения профессионального образования, профориентации.

«В новых условиях для студентов с различными ограничениями возможностей открываются перспективы для развития. На базе образовательной организации созданы все условия для формирования индивидуальной системы обучения каждого учащегося», — сказал Михаил Шаров.

Согласно сообщению, в рамках центра будет действовать лаборатория учебно-методического сопровождения и дистанционного обучения, создан учебно-тренировочный полигон чемпионата для людей с инвалидностью «Абилимпикс», доступный для студентов с различными нарушениями. Кроме этого, сформирован зал реабилитации и комната психологической разгрузки для студентов, имеющих инвалидность и ОВЗ.

Сейчас студентами первого курса 2017−2018 учебного года стали 14 студентов с инвалидностью и ОВЗ, всего в колледже обучаются 28 студентов с инвалидностью и ОВЗ.

Напомним, губернский колледж представил проект Центра инклюзивного образования в Канавинском районе Нижнего Новгорода в июне 2017 года.

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