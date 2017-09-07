Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Губернатор Калифорнии ответил на закрытие генконсульства РФ в США
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Родители херсонских школьников отказались от украинизации — СМИ
Новое оружие РФ обуздает норов авианосцев США – NI
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
ПФР ответил на новые данные о надбавке к пенсии
Украине предложили вернуться в состав СССР - СМИ
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
09:32 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин и Дмитрий Азаров обсудили возможности пополнения регионального бюджета

В среду, 6 сентября, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с сенатором Совета Федерации от Самарской области Дмитрием Азаровым. Обсуждались вопросы, связанные с участием региона в федеральных программах, а также новые возможности пополнения бюджета губернии.

Источник: Volga News

Дмитрий Азаров рассказал главе региона о планирующемся перераспределении средств дорожного фонда. Сегодня 62% поступлений направляется в региональные фонды. Президент Владимир Путин дал распоряжение правительству РФ подготовить решение об увеличении доли регионов до 88%.

«Это вопрос ключевой, — заметил глава региона. — Для нас цена вопроса составляет дополнительных 3,5 млрд рублей в год. Если решение принимается, то эти деньги станут солидным подспорьем».

Сенатор рассказал, что министерство финансов пока не подготовило свои предложения и пообещал поднять этот вопрос на заседании Совета Федерации при обсуждении бюджета.

«В регионах ждут решения этого вопроса, ожидания не должны оказаться напрасными», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Кроме того, губернатор напомнил об исключительной важности для Самарской области проекта «Безопасные дороги».

«Мы рассчитываем на него. В целом по стране на его реализацию выделялось примерно 20 млрд рублей. Наша сумма вместе с Тольятти составила порядка 1,7 млрд рублей».

Николай Меркушкин отметил и важность программы «Стимул», направленной на стимулирование комплексной застройки территорий, для жилищного строительства региона.

Серьезную часть средств на строительство новых школ мы получили даже не по программе министерства образования, а по линии минстроя. В этом году начнем строить объекты, которые профинансированы за счет “Стимула” на сумму 340 млн рублей.
Николай Меркушкин

Кроме того, Дмитрий Азаров рассказал, что в Совете Федерации рассматриваются меры по ужесточению борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции, а также обсуждаются предложения по противодействию серым схемам на рынке табачной продукции, которые помогут привлечь дополнительные средства в региональные бюджеты.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В регионе планируют собрать около 2,8 млн тонн зерна
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
Ученые рассказали о последствиях мощнейшей вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Стало известно, сколько петербуржцы задолжали за капремонт
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
В России выпустят облигации под договоры долевого участия
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь