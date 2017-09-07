Николай Меркушкин и Дмитрий Азаров обсудили возможности пополнения регионального бюджета

Дмитрий Азаров рассказал главе региона о планирующемся перераспределении средств дорожного фонда. Сегодня 62% поступлений направляется в региональные фонды. Президент Владимир Путин дал распоряжение правительству РФ подготовить решение об увеличении доли регионов до 88%.
«Это вопрос ключевой, — заметил глава региона. — Для нас цена вопроса составляет дополнительных 3,5 млрд рублей в год. Если решение принимается, то эти деньги станут солидным подспорьем».
Сенатор рассказал, что министерство финансов пока не подготовило свои предложения и пообещал поднять этот вопрос на заседании Совета Федерации при обсуждении бюджета.
«В регионах ждут решения этого вопроса, ожидания не должны оказаться напрасными», — подчеркнул Николай Меркушкин.
Кроме того, губернатор напомнил об исключительной важности для Самарской области проекта «Безопасные дороги».
«Мы рассчитываем на него. В целом по стране на его реализацию выделялось примерно 20 млрд рублей. Наша сумма вместе с Тольятти составила порядка 1,7 млрд рублей».
Николай Меркушкин отметил и важность программы «Стимул», направленной на стимулирование комплексной застройки территорий, для жилищного строительства региона.
Серьезную часть средств на строительство новых школ мы получили даже не по программе министерства образования, а по линии минстроя. В этом году начнем строить объекты, которые профинансированы за счет “Стимула” на сумму 340 млн рублей.
Кроме того, Дмитрий Азаров рассказал, что в Совете Федерации рассматриваются меры по ужесточению борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции, а также обсуждаются предложения по противодействию серым схемам на рынке табачной продукции, которые помогут привлечь дополнительные средства в региональные бюджеты.