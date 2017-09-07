Николай Меркушкин и Дмитрий Азаров обсудили возможности пополнения регионального бюджета

Источник: Volga News

Дмитрий Азаров рассказал главе региона о планирующемся перераспределении средств дорожного фонда. Сегодня 62% поступлений направляется в региональные фонды. Президент Владимир Путин дал распоряжение правительству РФ подготовить решение об увеличении доли регионов до 88%.

«Это вопрос ключевой, — заметил глава региона. — Для нас цена вопроса составляет дополнительных 3,5 млрд рублей в год. Если решение принимается, то эти деньги станут солидным подспорьем».

Сенатор рассказал, что министерство финансов пока не подготовило свои предложения и пообещал поднять этот вопрос на заседании Совета Федерации при обсуждении бюджета.

«В регионах ждут решения этого вопроса, ожидания не должны оказаться напрасными», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Кроме того, губернатор напомнил об исключительной важности для Самарской области проекта «Безопасные дороги».

«Мы рассчитываем на него. В целом по стране на его реализацию выделялось примерно 20 млрд рублей. Наша сумма вместе с Тольятти составила порядка 1,7 млрд рублей».

Николай Меркушкин отметил и важность программы «Стимул», направленной на стимулирование комплексной застройки территорий, для жилищного строительства региона.

Серьезную часть средств на строительство новых школ мы получили даже не по программе министерства образования, а по линии минстроя. В этом году начнем строить объекты, которые профинансированы за счет “Стимула” на сумму 340 млн рублей. Николай Меркушкин