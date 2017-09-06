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22:00 (мск), источник: РИА Новости

Трамп согласился временно повысить потолок госдолга

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласен на временное повышение потолка госдолга страны до 15 декабря при условии, что одновременно будет принят пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви».

Источник: AP 2017

В среду Трамп провел встречу с представителями конгресса, на которой обсуждался вопрос госдолга и помощи пострадавшим. По итогам встречи лидеры демократов в сенате и палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелоси опубликовали заявление, в котором сообщили, что «президент и лидеры конгресса договорились утвердить помощь для (пострадавших от урагана) “Харви”, повысить потолок госдолга и решать эти вопросы до 15 декабря».

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В заявлении также отмечается, что и президент, и конгресс хотят «избежать дефолта в декабре и будут вместе работать по многим вопросам, стоящим перед нами».

В среду палата представителей конгресса США одобрила запрос Белого дома о выделении 7,85 миллиарда долларов на ликвидацию последствий урагана.

Если законодатели не смогут в срок до 1 октября принять решение о повышении потолка госдолга, правительство будет вынуждено прекратить свою работу до одобрения соответствующего законопроекта.

Это будет означать, что сотрудникам федерального правительства придется уйти в неоплачиваемые отпуска, а на месте будут оставаться только те чиновники, присутствие которых на работе необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Сейчас госдолг США превышает 19,8 триллиона долларов, или более 105% ВВП. За восемь лет правления президента Барака Обамы долг страны вырос с 10,63 триллиона почти в два раза.
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В условиях роста ВВП — около 3% в год и рекордно низких ставок ФРС — 0,25−0,5%, обслуживание долга не являлось проблемой. Но ФРС приступила к нормализации денежно-кредитной политики в декабре 2016 года. По итогам июльского заседания ставка была сохранена на уровне 1−1,25% годовых.

Трамп не раз заявлял, что долг США необходимо сокращать, однако вынужден был согласиться с увеличением госдолга в свете растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета.

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни говорил, что если не поднимут потолок госдолга, который, предположительно, будет достигнут к концу сентября, это скажется на финансировании.

«Харви» стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган «Катрина», который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Роман Загривач
Как мне нравится когда США в заднем месте.
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