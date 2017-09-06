Трамп согласился временно повысить потолок госдолга

Источник: AP 2017

В среду Трамп провел встречу с представителями конгресса, на которой обсуждался вопрос госдолга и помощи пострадавшим. По итогам встречи лидеры демократов в сенате и палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелоси опубликовали заявление, в котором сообщили, что «президент и лидеры конгресса договорились утвердить помощь для (пострадавших от урагана) “Харви”, повысить потолок госдолга и решать эти вопросы до 15 декабря».

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В заявлении также отмечается, что и президент, и конгресс хотят «избежать дефолта в декабре и будут вместе работать по многим вопросам, стоящим перед нами».

В среду палата представителей конгресса США одобрила запрос Белого дома о выделении 7,85 миллиарда долларов на ликвидацию последствий урагана.

Если законодатели не смогут в срок до 1 октября принять решение о повышении потолка госдолга, правительство будет вынуждено прекратить свою работу до одобрения соответствующего законопроекта.

Это будет означать, что сотрудникам федерального правительства придется уйти в неоплачиваемые отпуска, а на месте будут оставаться только те чиновники, присутствие которых на работе необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Сейчас госдолг США превышает 19,8 триллиона долларов, или более 105% ВВП. За восемь лет правления президента Барака Обамы долг страны вырос с 10,63 триллиона почти в два раза.

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В условиях роста ВВП — около 3% в год и рекордно низких ставок ФРС — 0,25−0,5%, обслуживание долга не являлось проблемой. Но ФРС приступила к нормализации денежно-кредитной политики в декабре 2016 года. По итогам июльского заседания ставка была сохранена на уровне 1−1,25% годовых.

Трамп не раз заявлял, что долг США необходимо сокращать, однако вынужден был согласиться с увеличением госдолга в свете растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета.

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни говорил, что если не поднимут потолок госдолга, который, предположительно, будет достигнут к концу сентября, это скажется на финансировании.