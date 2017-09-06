МВД опровергло информацию о новом формате автомобильных номеров

Источник: РИА Новости

«Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства.

Новость В правительстве обсуждают реформу автомобильных номеров

В настоящее время никаких изменений стандартов не планируется и не обсуждается, подчеркнули в МВД.

Ранее интернет-издание «Газета.Ru» сообщило о возможном появлении в России в 2018 году новых форматов автомобильных номеров, похожих на номера европейского образца.