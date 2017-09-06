МВД опровергло информацию о новом формате автомобильных номеров
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. МВД РФ опровергает информацию в СМИ об изменении формата автономеров, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. МВД РФ опровергает информацию в СМИ об изменении формата автономеров, сообщили РИА Новости в
«Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства.
Ранее
Издание, ссылаясь на несколько анонимных источников, сообщало, что новый формат предполагает «четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS». Реализация этой инициативы, по словам источников издания, планировалась не ранее осени 2018 года.