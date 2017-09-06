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22:30 (мск), источник: РИА Новости

МВД опровергло информацию о новом формате автомобильных номеров

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. МВД РФ опровергает информацию в СМИ об изменении формата автономеров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.

Источник: РИА Новости

«Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства.

Новость
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В настоящее время никаких изменений стандартов не планируется и не обсуждается, подчеркнули в МВД.

Ранее интернет-издание «Газета.Ru» сообщило о возможном появлении в России в 2018 году новых форматов автомобильных номеров, похожих на номера европейского образца.

Издание, ссылаясь на несколько анонимных источников, сообщало, что новый формат предполагает «четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS». Реализация этой инициативы, по словам источников издания, планировалась не ранее осени 2018 года.

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