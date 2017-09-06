Парламент Каталонии принял закон о референдуме о независимости

Ранее власти Каталонии разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.

Каталония — автономия на северо-востоке Испании. В последнее время в королевстве значительно усилились сепаратистские настроения. В конце сентября прошлого года парламент Каталонии одобрил резолюцию о проведении плебисцита по вопросу выхода из состава Испании, однако конституционный суд аннулировал действие этого закона.