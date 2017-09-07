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01:44 (мск), источник: РИА Новости

Кисляк рассказал о вариантах ответа на действия США по дипсобственности

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия обладает множеством вариантов для ответа на действия США в отношении российской дипсобственности, считает экс-посол России в США Сергей Кисляк.

Источник: AP 2017

«Министр (иностранных дел) Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много», — заявил Кисляк в интервью газете «Известия».

Он отметил, что «у каждого действия есть практическое измерение, в частности, закрытие генконсульства в Сан-Франциско».

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«Теперь сотни тысяч российских граждан, которые волею судеб живут и работают на Западном побережье, теряют возможность комфортного контакта с представителями российского государства… Наши люди, наши граждане, которые, бывает, попадают в тяжелые ситуации, как правило, опираются на помощь посольства в обеспечении их прав. То, что американцы делают сейчас, — это не столько удар по нашим дипломатическим институтам, сколько по интересам российских граждан», — заметил Кисляк.

В то же время он не согласен с тем, что конфликт между США и Россией «нормален». В частности, есть много мировых проблем, в решении которых две страны могли бы сотрудничать — это терроризм, религиозная нетолерантность, нестабильность в отдельных регионах.

«Будучи в политически перенапряженном, наэлектризованном состоянии, они (США) столько напринимали формальных решений, которые мешают сотрудничеству, что преодолевать их даже в хороших условиях будет очень непросто. Такое их состояние, к сожалению, надолго», — посетовал дипломат.

Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

По заявлению российского МИД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал захват властями США дипсобственности РФ грубейшим нарушением международно-правовых норм и добавил, что Москва готова в связи с этим обратиться в суд.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Ольга Лысенко
Какой страшный ответ для проживающих в России (((
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