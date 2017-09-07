Кисляк рассказал о вариантах ответа на действия США по дипсобственности
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия обладает множеством вариантов для ответа на действия США в отношении российской дипсобственности, считает
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия обладает множеством вариантов для ответа на действия США в отношении российской дипсобственности, считает
«Министр (иностранных дел) Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем
Он отметил, что «у каждого действия есть практическое измерение, в частности, закрытие генконсульства в Сан-Франциско».
«Теперь сотни тысяч российских граждан, которые волею судеб живут и работают на Западном побережье, теряют возможность комфортного контакта с представителями российского государства… Наши люди, наши граждане, которые, бывает, попадают в тяжелые ситуации, как правило, опираются на помощь посольства в обеспечении их прав. То, что американцы делают сейчас, — это не столько удар по нашим дипломатическим институтам, сколько по интересам российских граждан», — заметил Кисляк.
В то же время он не согласен с тем, что конфликт между США и Россией «нормален». В частности, есть много мировых проблем, в решении которых две страны могли бы сотрудничать — это терроризм, религиозная нетолерантность, нестабильность в отдельных регионах.
«Будучи в политически перенапряженном, наэлектризованном состоянии, они (США) столько напринимали формальных решений, которые мешают сотрудничеству, что преодолевать их даже в хороших условиях будет очень непросто. Такое их состояние, к сожалению, надолго», — посетовал дипломат.
Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в
По заявлению российского МИД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал захват властями США дипсобственности РФ грубейшим нарушением