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03:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ФСО ищет источник слухов про отмену аккредитации главы Минвостокразвития на ВЭФ

В Росконгрессе и пресс-службе Александра Галушки отмечают, что он заболел, но утро второго дня форума начнет с делового завтрака.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 сентября, PrimaMedia.

Разговоры об отмене аккредитации главы минвостокразвития Александра Галушки на Восточный экономический форум стали главными слухами в кулуарах форума накануне, 6 сентября. В Росконгрессе и пресс-службе министра отмечают, что Галушка заболел, поэтому не принял участие в первом дне ВЭФ. Но уже сегодня министр вернется в строй. В частности, с утра совместно с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым примет участие в деловом завтраке с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном. Источник ИА PrimaMedia в министерстве сообщил, что информация о таких слухах дошла до администрации президента и ФСО ищет слухмейкера.

О том, что Александра Галушку не пустили на ВЭФ, написал и ряд СМИ. По версии «Новых Известий», это связано с тем, что в организации форума начались сбои в первый же день. Так, делегаты не смогли вовремя добраться от своих гостиниц до ДВФУ из-за плохой работы транспорта. У входа в университет за полчаса до официального открытия форума образовалась очередь, какую никогда не видели в предыдущие годы. Делегаты также жаловались на плохое информирование о мероприятиях. А именно минвостокразвития курирует проведение «ВЭФ-2017» со стороны правительства. СМИ утверждает, что именно из-за этого, якобы в наказание, Галушку не пропустили на форум.

Собеседник ИА PrimaMedia в министерстве накануне прокомментировал эту информацию, отметив, что было бы странным, чтобы аккредитации лишили заместителя председателя оргкомитета по проведению ВЭФ и главу одного из министерств.

«Эти слухи дошли до администрации президента. Насколько известно, ФСО проверяет, кто является источником подобных разговоров», — сказал источник.

По его словам, министр заболел. Об этом же ИА PrimaMedia сообщили в Росконгрессе. В пресс-службе Александра Галушки также опровергли ранее появившуюся информацию об отмене аккредитации министра и отметили, что он примет участие во втором дне ВЭФ.

«Про то, что он заболел, мы подтверждаем. Он болен, но завтра (в четверг) планировал (участвовать в ВЭФ)», — сказала каналу РЕН-ТВ руководитель пресс-службы министра Евгения Васильева.

Интересно, что накануне в федеральных телеграм-каналам проходила информация о том, что аккредитацию не смог получить представитель Омской области, депутат Госдумы РФ Андрей Галушко. Фамилии, надо сказать, очень похожи.

Тем не менее, стоит отметить, что некоторым представителям приморских властей, действительно, не удалось попасть на форум. Так, в первый день ВЭФ замруководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края Владимир Беспалов рассказал корр. ИА PrimaMedia, что в последний момент ему отказали в аккредитации. По словам парламентария, он получил приглашение от Росконгресса, был в списках, которые подал аппарат Заксобрания на участие в форуме. Но ему сообщили, что он не прошел проверку ФСО.

— Сказали, что там что-то не так с указанием даты рождения. Так могли бы сказать, исправить же не сложно. Я считаю, что это только повод, причин мне не объяснили и сказали, что эта служба их не объясняет. Может, сочли меня неблагонадежным? Но я заявляю, что таковым себя не считаю, — сказал депутат Беспалов.

По словам парламентария, у него было немало вопросов по проектам в области оборонного комплекса. Эта тема его интересует, так как сам больше 10 лет жизни отдал работе на заводе «Прогресс».

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 ФСО ищет источник слухов про отмену аккредитации главы Минвостокразвития на ВЭФ
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