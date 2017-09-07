ФСО ищет источник слухов про отмену аккредитации главы Минвостокразвития на ВЭФ
В Росконгрессе и
В Росконгрессе и
Владивосток, 7 сентября, PrimaMedia.
Разговоры об отмене аккредитации главы минвостокразвития Александра Галушки на Восточный экономический форум стали главными слухами в кулуарах форума накануне, 6 сентября. В Росконгрессе и
О том, что Александра Галушку не пустили на ВЭФ, написал и ряд СМИ. По версии «Новых Известий», это связано с тем, что в организации форума начались сбои в первый же день. Так, делегаты не смогли вовремя добраться от своих гостиниц до ДВФУ
Собеседник ИА PrimaMedia в министерстве накануне прокомментировал эту информацию, отметив, что было бы странным, чтобы аккредитации лишили заместителя председателя оргкомитета по проведению ВЭФ и главу одного из министерств.
«Эти слухи дошли до администрации президента. Насколько известно, ФСО проверяет, кто является источником подобных разговоров», — сказал источник.
По его словам, министр заболел. Об этом же ИА PrimaMedia сообщили в Росконгрессе. В
«Про то, что он заболел, мы подтверждаем. Он болен, но завтра (в четверг) планировал (участвовать в ВЭФ)», — сказала каналу
Интересно, что накануне в федеральных
Тем не менее, стоит отметить, что некоторым представителям приморских властей, действительно, не удалось попасть на форум. Так, в первый день ВЭФ замруководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края Владимир Беспалов рассказал корр. ИА PrimaMedia, что в последний момент ему отказали в аккредитации. По словам парламентария, он получил приглашение от Росконгресса, был в списках, которые подал аппарат Заксобрания на участие в форуме. Но ему сообщили, что он не прошел проверку ФСО.
— Сказали, что там
По словам парламентария, у него было немало вопросов по проектам в области оборонного комплекса. Эта тема его интересует, так как сам больше 10 лет жизни отдал работе на заводе «Прогресс».