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03:38 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Два инвестпроекта Хабаровского края признали государственными задачами

Они будут включены в госпрограмму по развитию Дальнего Востока.

Источник: Reuters

Два проекта, реализуемых на территории Хабаровского края, включены в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Всего в список вошел 21 инвестпроект с общим объемом планируемых инвестиций 545 млрд рублей, документ опубликован на сайте правительства России.

Распоряжение 28 августа подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Инвестиционные проекты не потребуют для реализации средств из федерального бюджета и будут реализованы за счет инвестора. Проекту придается статус государственной задачи, а значит им будет оказана поддержка на всех уровнях.

В перечень включены два проекта, реализуемых на территории Хабаровского края — строительство многофункционального выставочного комплекса и создание оптово-распределительного агропромышленного парка «АгроХаб».

Документ определяет еще 14 проектов, которые будут реализованы на Дальнем Востоке с привлечением средств из федерального бюджета. В этом списке Хабаровский край представляют 5 проектов. Финансирование получат: строительство в порту Ванино транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля; развитие угледобычи и углеобогащения акционерного общества «Ургалуголь»; организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района; производственно-логистический комплекс хранения растительного сырья и комплексный селекционно-семеноводческий центр по производству семян сельскохозяйственных культур; строительство свиноводческого комплекса в Вяземском и Хабаровском районах края.

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