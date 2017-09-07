Два инвестпроекта Хабаровского края признали государственными задачами

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Два проекта, реализуемых на территории Хабаровского края, включены в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Всего в список вошел 21 инвестпроект с общим объемом планируемых инвестиций 545 млрд рублей, документ опубликован на сайте правительства России.

Распоряжение 28 августа подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Инвестиционные проекты не потребуют для реализации средств из федерального бюджета и будут реализованы за счет инвестора. Проекту придается статус государственной задачи, а значит им будет оказана поддержка на всех уровнях.

В перечень включены два проекта, реализуемых на территории Хабаровского края — строительство многофункционального выставочного комплекса и создание оптово-распределительного агропромышленного парка «АгроХаб».