СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США

Источник: AFP 2017

Источник издания указал, что слухи об этом ходят в Вашингтоне последнюю неделю. Также отмечается, что Хейли уже выполняет работу Тиллерсона де-факто, поскольку тот даже не выступил с заявлением по поводу ракетных испытаний КНДР.

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В свою очередь, Хейли раскритиковала северокорейские пуски, а также затронула тему ядерной сделки с Ираном.

В самом Госдепе утверждают, что Тиллерсон после урагана «Харви» отправился в Техас, а вопросы, связанные с Северной Кореей, решает, не делая это достоянием публики.

1 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп недоволен работой Тиллерсона из-за разногласий по вопросу размещения дополнительных американских войск в Афганистане. Также недовольство Трампа якобы вызвала позиция главы дипломатии США касательно политики в отношении Кубы и Катара. В июле о возможной отставке Тиллерсона сообщал CNN.