СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Постпред США при ООН Никки Хейли может занять пост госсекретаря и сменить на этой позиции Рекса Тиллерсона. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает Foreign Policy.
Постпред США при ООН Никки Хейли может занять пост госсекретаря и сменить на этой позиции Рекса Тиллерсона. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает Foreign Policy.
Источник издания указал, что слухи об этом ходят в Вашингтоне последнюю неделю. Также отмечается, что Хейли уже выполняет работу Тиллерсона
В свою очередь, Хейли раскритиковала северокорейские пуски, а также затронула тему ядерной сделки с Ираном.
В самом Госдепе утверждают, что Тиллерсон после урагана «Харви» отправился в Техас, а вопросы, связанные с Северной Кореей, решает, не делая это достоянием публики.
1 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп недоволен работой Тиллерсона
Рекс Тиллерсон был утвержден на должность госсекретаря США 1 февраля. Соответствующее решение большинством голосов принял сенат Конгресса США.