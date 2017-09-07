Владимир Путин оценил новейший корвет, построенный в Комсомольске-на-Амуре
Главу государства ознакомили с внутренним оснащением и вооружением судна.
Главу государства ознакомили с внутренним оснащением и вооружением судна.
Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.
Президент России Владимир Путил осмотрел корвет «Совершенный», собранный на Амурском судостроительном заводе в
Президент России Владимир Путин оценил возможности новейшего корвета «Совершенный». Это первый корабль проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе в
Как сообщает официальный сайт президента России, главу государства в ходе осмотра сопровождали заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Капитан корабля ознакомил президента с внутренним оснащением судна и установленным вооружением. После осмотра Владимир Путин поинтересовался у капитана, доволен ли он корветом, на что офицер ответил утвердительно. Глава государства дал поручение капитану составить реестр недочётов для организации работы по дальнейшему усовершенствованию кораблей этого типа.
Напомним, что корвет «Совершенный» предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне.