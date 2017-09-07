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04:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Владимир Путин оценил новейший корвет, построенный в Комсомольске-на-Амуре

Главу государства ознакомили с внутренним оснащением и вооружением судна.

Источник: Пресс-служба Президента России

Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.

Президент России Владимир Путил осмотрел корвет «Совершенный», собранный на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. После знакомства с кораблем лидер страны лично поручил капитану составить реестр недочетов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора региона.

Президент России Владимир Путин оценил возможности новейшего корвета «Совершенный». Это первый корабль проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Для демонстрации участникам Восточного экономического форума судно пришвартовано в бухте Аякс острова Русский.

Как сообщает официальный сайт президента России, главу государства в ходе осмотра сопровождали заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Капитан корабля ознакомил президента с внутренним оснащением судна и установленным вооружением. После осмотра Владимир Путин поинтересовался у капитана, доволен ли он корветом, на что офицер ответил утвердительно. Глава государства дал поручение капитану составить реестр недочётов для организации работы по дальнейшему усовершенствованию кораблей этого типа.

Напомним, что корвет «Совершенный» предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне.

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