Владимир Путин оценил новейший корвет, построенный в Комсомольске-на-Амуре

Источник: Пресс-служба Президента России

Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.

Президент России Владимир Путил осмотрел корвет «Совершенный», собранный на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. После знакомства с кораблем лидер страны лично поручил капитану составить реестр недочетов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора региона.

Президент России Владимир Путин оценил возможности новейшего корвета «Совершенный». Это первый корабль проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Для демонстрации участникам Восточного экономического форума судно пришвартовано в бухте Аякс острова Русский.

Как сообщает официальный сайт президента России, главу государства в ходе осмотра сопровождали заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Капитан корабля ознакомил президента с внутренним оснащением судна и установленным вооружением. После осмотра Владимир Путин поинтересовался у капитана, доволен ли он корветом, на что офицер ответил утвердительно. Глава государства дал поручение капитану составить реестр недочётов для организации работы по дальнейшему усовершенствованию кораблей этого типа.