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07:06 (мск), источник: "Российская газета"

Новосибирские депутаты взяли на контроль ремонт молодежных центров

После летних каникул первой начала работу комиссия горсовета по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству.

Источник: "Российская газета"

В повестке дня было несколько вопросов, для обсуждения которых пригласили специалистов мэрии, представителей молодежных и спортивных организаций.

Основная тема — реализация ведомственной целевой программы (ВЦП) «Развитие сферы молодежной политики в Новосибирске на 2015−2017 годы». С ее параметрами депутатов познакомили руководители комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска. Общий объем финансирования программы составляет 1,728 миллиарда рублей. В текущем году на реализацию программы выделено 577 миллионов. Большая часть средств направлена на ремонт помещений, в которых располагаются молодежные центры. Так, дополнительные 460 тысяч рублей выделены на ремонт крыши муниципального молодежного клуба «Луч», расположенного на улице Дуси Ковальчук, 268/3 в Калининском районе. Кроме того, ремонт начался в помещении молодежного центра «PROдвижение» на улице Бориса Богаткова, 201 в Октябрьском районе.

Наибольший объем работ предстоит выполнить в центре молодежи «Альтаир» на улице Романова, 23. Сейчас подготовлена проектная документация, приступить к работам планируется в 2017 году, а продолжить — в следующем. На эти цели потребуется десять миллионов рублей. Для проведения ремонта необходимо привлечь подрядную организацию, которая будет выбрана по результатам аукциона.

Руководство комитета по делам молодежи считает, что программа развития сферы молодежной политики финансируется хорошо, и все запланированное будет исполнено.

Однако, как заметил руководитель профильной комиссии горсовета Александр Тарасов, судя по представленному отчету, финансовое обеспечение программы несколько тормозится. К примеру, обновление материально-технической базы обеспечено средствами всего на 26 процентов от плана. Хотя договоры с поставщиками заключаются, и город уже получает оборудование, необходимое для оснащения центров.

В целом работу молодежного комитета с подрастающим поколением депутаты оценили положительно. Только в этом году состоялось свыше ста крупных мероприятий. Большой интерес у молодых людей вызывают фестивали исторических реконструкций, мероприятия по профориентации. Все больше людей придерживается здорового образа жизни, участвует в спортивных праздниках, различных соревнованиях и сдаче норм ГТО.

Александр Тарасов обратил внимание на то, что все спортивные мероприятия должны быть обеспечены медицинским сопровождением. Этот вопрос также обсудили члены депутатской комиссии.

— Проведение спортивных мероприятий без участия врачей недопустимо, — отметил руководитель комиссии. — Пройти медицинский осмотр участники соревнований или спортивных секций могут в муниципальных поликлиниках, областном врачебно-физкультурном диспансере. Также к этой работе подключились частные клиники и страховые компании. Таким образом, у людей есть выбор, куда обратиться.

В первом полугодии в городе состоялось свыше трехсот спортивных мероприятий, на каждом из них дежурили медицинские бригады. Однако члены комиссии обеспокоены тем, что медицинские справки и допуск к соревнованиям сейчас можно запросто купить у предприимчивых дельцов. Для ликвидации липовых справок предлагается сформировать базу данных по всем профессиональным спортсменам и любителям спорта.

Прямая речь

Александр Тарасов, председатель комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Совета депутатов Новосибирска:

— Вызывают беспокойство темпы выполнения ремонтных работ в молодежных центрах. Уже сентябрь, а запланированный на этот год ремонт исполнен всего на 44 процента. Это немного, учитывая особенности нашего климата. В октябре мы вернемся к рассмотрению данного вопроса. Я попросил руководство комитета по делам молодежи мэрии подробнее остановиться на этом вопросе. Особое внимание — центру «Альтаир», где предстоит большой объем работ, но на сегодняшний день еще не объявлен конкурс для выбора подрядной организации.

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