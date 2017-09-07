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07:15 (мск), источник: "Российская газета"

В Омскую область в этом году прибыли 2,7 тысячи переселенцев

В Омскую область стало приезжать больше соотечественников, имеющих высшее и среднее образование. Доля профессионалов в общем потоке добровольных переселенцев составляет уже 85 процентов.

На днях межведомственная комиссия рассмотрела очередные заявки от соотечественников, желающих переехать в Омскую область на постоянное место жительства. Новоселами станут еще 38 человек.

Всего же с начала года в регион прибыло более 2,7 тысячи человек. 86 процентов изъявили желание получить городскую прописку, 14 процентов — сельскую.

По словам специалистов, на работу в село едут юристы, менеджеры, финансисты, проектировщики, инженеры, строители, педагоги, психологи и тренеры.

— Мы с мужем хотим поближе к земле, — говорит бывшая жительница Казахстана Марина Оспанова. — Правда, еще выбираем, в какой район отправиться. Механизаторы и учителя требуются в Омском, Азовском, Марьяновском, Кормиловском, Исилькульском районах. И условия везде хорошие. Прямо глаза разбегаются.

Помимо граждан Казахстана, в регион едут переселенцы из Армении, Украины, Киргизии, Узбекистана, Германии, Беларуси, Молдовы, Таджикистана и Грузии. Более шестидесяти процентов — люди в возрасте до сорока лет.

Семьям оказывается адресная социальная помощь. В 2017 году на эти цели выделено более восьми миллионов рублей. Средства направляются на выплату подъемных и компенсацию расходов на жилье.

— Дополнительные меры социальной поддержки распространяются на участников государственной программы, прибывших в регион с 1 декабря 2016-го по 30 сентября 2017 года, — пояснили в региональном минсоцтруда. — Единовременное подъемное пособие смогут получить соотечественники, оформившие свидетельство участника государственной программы за рубежом, члены их семей, а также граждане, прибывшие из Украины, получившие временное убежище в России.

Выплата участнику составляет 8,5 тысячи рублей, плюс 4,5 тысячи рублей каждому члену семьи. Семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, арендующие жилье в районах Омской области, могут рассчитывать на компенсацию до 24 тысяч рублей.

В первом полугодии социальную поддержку уже получили 142 соотечественника.

Кстати.

За время реализации государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Омскую область переселилось более 28,4 тысячи человек.

Контакт

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

(3812) 37−40−09, 35−70−63, 25−53−82.

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