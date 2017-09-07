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07:17 (мск), источник: "Российская газета"

В Омской области усилят поддержку многодетных семей

С января 2018 года на двадцать процентов вырастут выплаты многодетным омичам — такое решение принял губернатор Омской области Виктор Назаров. Льгота коснется более чем 26 тысяч семей региона.

Родители сами смогут решить, как получать выплату — ежемесячно или единовременно.

— Мы обсудили этот вопрос с общественностью, провели опрос многодетных родителей. Более 67 процентов высказались за единовременную денежную выплату в размере 4 500 рублей. Тем не менее мы планируем оставить жителям Омской области право выбора. Пусть каждая семья решит, как ей удобнее получать пособие — раз в год или каждый месяц, — пояснил министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов.

В настоящее время готовятся изменения в Кодекс Омской области о социальной поддержке.

В прошлом году возможности использования материнского капитала расширили, и теперь эти средства могут быть направлены на газификацию частных домовладений. Но поскольку аналогичную потребность также испытывают семьи, проживающие в многоквартирных домах, власти решили пойти им навстречу.

Но поскольку аналогичную потребность также испытывают семьи, проживающие в многоквартирных домах, власти решили пойти им навстречу.

— С 1 января 2018 года средства материнского капитала можно будет использовать на газификацию любого жилья — не только в частном секторе, но и в многоэтажках. Кроме того, планируем снять и другие ограничения. Сегодня маткапитал нельзя использовать до достижения ребенком трех лет. Между тем, когда идет газификация поселения, деньги требуются немедленно. Отложенный индивидуальный проект может потребовать дополнительных вложений. В интересах многодетных семей мы исключим из закона возрастную норму, и они смогут пользоваться маткапиталом в тот момент, когда это будет необходимо, — сообщил Владимир Куприянов.

В настоящее время решается еще один важный вопрос — о возвращении ежемесячной выплаты при рождении в семье третьего и последующих детей.

Государственная казна прекратила софинансирование данной статьи в связи с тем, что демографическая ситуация в Омской области улучшилась. Последние средства регион получил в 2016-м. Власти делают все, чтобы в следующем году вернуть эту норму.

Министр заявил, что в планах регионального правительства — сохранить все действующие меры социальной поддержки, в том числе и льготный проезд. В настоящее время социальные расходы в бюджете Омской области превышают семьдесят процентов. Различные льготы получают более 520 тысяч жителей Прииртышья.

Справка.

Сегодня в Омской области проживает более 26 тысяч многодетных семей, почти девять тысяч из них — в Омске. За рождение третьего или последующего ребенка семьям вручается региональный материнский капитал, размер которого составляет 138 266 рублей. Деньги маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, а также на газификацию жилья. В текущем году такой возможностью воспользовалась уже 121 многодетная семья.

Цифра

26 тысяч многодетных семей проживает в Омской области.

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