Кубик Навального довел Дом одежды в Хабаровске до жалоб мэру

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Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.

Удивительную реакцию продемонстрировал один из известнейших торговых домов Хабаровска на акцию, проведенную по соседству штабом Навального. На имя мэра Хабаровска полетело заявление с просьбой запретить проведение пикетов, подкрепленное срочно собранными жалобами от арендаторов и покупателей, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Недавно в администрацию Хабаровска на имя градоначальника поступило необычное обращение (копии документов имеются в распоряжении редакции). Администрация одного из старейших в городе торговых предприятий — ТЦ «Дом одежды» — жалуется Александру Соколову на мероприятия, которые проводятся прямо у родного крыльца и «разрушают сложившийся годами положительный имидж торгового центра, отпугивая посетителей, провоцируют на недовольство потенциальных покупателей и нежелание заходить в торговый центр, что в свою очередь приносит прямые убытки ТЦ «Дом одежды».

Организатор «разрушительных» мероприятий — штаб Навального, 24 августа поставивший агитационный куб напротив входа в Дом одежды. Акция была абсолютно законная, но в торговом центре к политике по соседству не привыкли, и мэра настойчиво просят запретить проведение пикета в последующие дни.

Организация политических мероприятий возле торгового центра, раскрывают глаза мэру на суровую правду авторы письма, вводит в заблуждение посетителей, которые «воспринимают агитацию как предложение торгового дома, что не является правдой и выступает антирекламой ТЦ». То есть, посетители Дома одежды, оказывается, не в состоянии отличить, где кончается торговля и начинается политика, потому и обращаются с многочисленными, как подчеркивается в письме, устными и письменными жалобами к владельцам — ООО «Регион Инвест».

Так, автор одного из заявлений от покупателей раздраженно отмечает: «Я пришла в ТЦ с ребенком для отдыха, а не наблюдать агитационные войны. Скопление народа на входе мешает движению, пройти невозможно». Другая горожанка просит убавить агрессивный маркетинг и риторически вопрошает: «Вы торговый центр или политическая арена?».

К двум покупательницам дружно присоединяются и арендаторы, в своем заявлении прямо указывая, что «поток посещаемости снизился, и мы несем убытки в виде недополученной выручки». Солидарность обычно не склонных к коллективным действиям предпринимателей поражает — за день письмо подписали 49 арендаторов.

Фото, прилагаемые к письму, заставляют крепко задуматься: никакой толчеи, немногочисленные прохожие, куб сам по себе, вход сам по себе.

— Дело в том, что в тот день у нас на входной группе шли ремонтные работы, и пришли агитационщики Навального, выставили напротив входа четырехстороннюю конструкцию, затянутую баннерами. Было человека четыре, может, даже больше промоутеров, и стояли парни, которые рассказывали — на нашей, прилегающей к входу территории. Прилегающая территория — это где-то метр-полтора от крыльца, — рассказала менеджер отдела рекламы и PR ООО «Регион Инвест» Надежда Лопухова (до управляющего компании дозвониться вчера не удалось).

Куб Навального, очевидно, настолько поразил арендаторов, что они почему-то вообразили, будто акцию проводит ТЦ. А чуть позже конструкция загипнотизировала, кажется, и покупательниц-жалобщиц.

— Они стали спрашивать, как и зачем мы это проводим. Мы стали объяснять, потом уже вмешались наши юристы, которые занимались этим вопросом и отправили письмо в администрацию города, — сказала Надежда Лопухова. — Обычно нас предупреждают, если проходит какая-то рекламная акция. Если акция массовая, мы всегда предупреждали полицию, то есть мы всегда соблюдали все необходимые процедуры: нас ставили в известность, мы ставили полицию в известность, что на нашей территории или на прилегающей территории будут проходить какие-то мероприятия. Маленькие промоутеры здесь тоже стоят, и мы всегда знаем, что это не оружие, не наркотики. Мы должны знать, что распространяемая ими реклама соответствует закону РФ.

Страсти немного улеглись, когда успокаивающие разъяснения сотрудникам ТЦ дали и представитель мэрии, и сотрудник полиции, присутствующие на акции. Правда, жалобы мэру все же были отправлены.

— Сейчас инцидент исчерпан, поводов для недовольства нет, — отмечают в Доме одежды. — Мы не против проведения каких-то мероприятий, мы понимаем, что живем в демократическом обществе, и каждый имеет право высказать свое мнение. Речь не идет о том, чтобы кому-то что-то запрещать, но хотя бы просто предупредить.

В штабе Навального, однако, к попыткам запретить проведение законных акций относятся не столь благодушно.

— Пикет был абсолютно законный и согласованный. Но, как только мы начали проводить акцию, из Дома одежды выбежали администраторы. Они пытались нам доказать, что та земля, на которой мы расположились, принадлежит Дому одежды, но никаких правоустанавливающих документов на землю предоставить так и не смогли. Потом, правда, они ретировались, и мы смогли продолжить, — поделился координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин.

Он и его единомышленники возмущены тем, что посторонняя организация присвоила себе право разрешать или запрещать что-либо делать, да к тому же подталкивает к этому мэра.

— По сути, они настойчиво просят мэра города нарушить закон, так как проведение публичных мероприятий в установленном законом порядке — это конституционное право граждан. А необоснованное запрещение проведения публичных мероприятий — это преступление, карающееся по УК РФ, — подчеркивает Алексей Ворсин. — Вообще все, на что жалуются в Доме одежды, это выдумки, и причем бездоказательные. Ну как мы могли помешать кому-то пройти в Дом одежды? Это сколько же наших человек должны для этого стоять в оцеплении! Тем более не выдерживают критики доводы, что кто-то мог решить, будто это Дом одежды организовал политическое мероприятие. Разве мы можем нести ответственность за фантазии таких далеких от жизни граждан?

Шанс проверить, прошло ли старейшее торговое предприятие Хабаровска тест на толерантность, штабу Навального выпадает уже на этой неделе.