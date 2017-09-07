Стали известны итоги первого дня Восточного экономического форума
На площадках ВЭФ провели свыше 50 мероприятий.
На площадках ВЭФ провели свыше 50 мероприятий.
Подведены итоги первого дня Восточного экономического форума. За это время на площадках ВЭФ прошли 56 мероприятий. В их числе — панельные сессии, теледебаты, деловые завтраки и презентации, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на организаторов ВЭФ.
В рамках деловой программы эксперты обсудили ряд актуальных тем. Речь шла возможности участия России в инициативе Китая «Один пояс — один путь», перспективах зоны свободной торговли с партнерами в АТР, развитии Северного морского пути и повышении инвестиционной привлекательности.
Наиболее оживленные дискуссии вызвали сессии: «Большое Евразийское партнерство — как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее», «Экспортный потенциал Дальнего Востока. Как удовлетворить растущий спрос АТР», «Ворота России в Азию»: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР. Повышенным вниманием пользовались сессия клуба «Валдай» Четырехугольник Россия — Китай — Япония — США: есть ли возможности для сотрудничества?, сессии «Нефте- и газохимия на Дальнем Востоке — новые ниши для бизнеса?», «Туризм. Экономика уникальных впечатлений» и теледебаты «Поворот России на Восток: итоги и новые цели».
На деловом завтраке, в котором приняли участие главы всех дальневосточных регионов, речь шла о повышении инвестиционной привлекательности субъектов ДФО. Лидеры территорий оценили работу федеральных и региональных институтов развития, направленную на создание конкурентоспособных в масштабе АТР условий инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке.
В рамках деловой программы состоялось три
Спикерами на мероприятиях были российские и зарубежные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти, руководители институтов, центров, фондов и общественных организаций.
На коммуникационной площадке ВЭФ дальневосточные регионы представили свои проекты, реализуемые в ТОР и Свободном порте Владивосток. Субъекты презентовали 34 приоритетных дальневосточных проекта в газо- и нефтепереработке, агропромышленном комплексе, лесопереработке и рыбной промышленности.
6 сентября состоялось подписание ряда соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумов и соглашений о намерениях. По данным открытых источников, только за первый день работы было заключено 94 соглашения на 1 трлн 297 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не считается коммерческой тайной).