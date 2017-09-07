Стали известны итоги первого дня Восточного экономического форума

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Подведены итоги первого дня Восточного экономического форума. За это время на площадках ВЭФ прошли 56 мероприятий. В их числе — панельные сессии, теледебаты, деловые завтраки и презентации, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на организаторов ВЭФ.

В рамках деловой программы эксперты обсудили ряд актуальных тем. Речь шла возможности участия России в инициативе Китая «Один пояс — один путь», перспективах зоны свободной торговли с партнерами в АТР, развитии Северного морского пути и повышении инвестиционной привлекательности.

Наиболее оживленные дискуссии вызвали сессии: «Большое Евразийское партнерство — как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее», «Экспортный потенциал Дальнего Востока. Как удовлетворить растущий спрос АТР», «Ворота России в Азию»: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР. Повышенным вниманием пользовались сессия клуба «Валдай» Четырехугольник Россия — Китай — Япония — США: есть ли возможности для сотрудничества?, сессии «Нефте- и газохимия на Дальнем Востоке — новые ниши для бизнеса?», «Туризм. Экономика уникальных впечатлений» и теледебаты «Поворот России на Восток: итоги и новые цели».

На деловом завтраке, в котором приняли участие главы всех дальневосточных регионов, речь шла о повышении инвестиционной привлекательности субъектов ДФО. Лидеры территорий оценили работу федеральных и региональных институтов развития, направленную на создание конкурентоспособных в масштабе АТР условий инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке.

В рамках деловой программы состоялось три бизнес-диалога между странами: «Россия — Монголия», «Россия — Индия», «Россия — АСЕАН». Участие в бизнес-диалоге с Индией, который впервые прошел на ВЭФ, приняла министр иностранных дел страны Сушма Сварадж.

Спикерами на мероприятиях были российские и зарубежные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти, руководители институтов, центров, фондов и общественных организаций.

На коммуникационной площадке ВЭФ дальневосточные регионы представили свои проекты, реализуемые в ТОР и Свободном порте Владивосток. Субъекты презентовали 34 приоритетных дальневосточных проекта в газо- и нефтепереработке, агропромышленном комплексе, лесопереработке и рыбной промышленности.