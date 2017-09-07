Оппозиционер Алексей Навальный проведет митинг в Иркутске 15 сентября

Источник: IrkutskMedia.ru

Оппозиционер Алексей Навальный приедет на митинг в Иркутск 15 сентября. Власти города предложили заявителям мероприятия провести митинг с 07.00 до 11.00 в Комсомольском парке Ленинского района в Иркутске-2. Представители иркутского штаба Навального не согласны с решением администрации и намерены подать в суд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу в Facebook руководителя штаба Навального в Иркутске Сергея Беспалова.

Напомним, предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального официально открылся на улице Тимирязева в столице Приангарья 17 июня. Иркутск стал 48-м городом, в котором появилась подобная структура.

Опозиционного политика Алексея Навального арестовали на 30 суток за нарушение правил проведения митингов и демонстраций в Москве, сообщал «Интерфакс».

Также напомним, что антикоррупционные митинги сторонников Алексея Навального состоялись 12 июня в Иркутске и Братске. По информации МВД, 400 человек пришли поддержать оппозицию на площадь Труда в областном центре. Кроме того, 130 человек посетили акцию протеста в северной столице. Митинги прошли без нарушений.