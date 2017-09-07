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08:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Оппозиционер Алексей Навальный проведет митинг в Иркутске 15 сентября

Мэрия согласовала митинг с 07.00 до 11.00.

Источник: IrkutskMedia.ru

Оппозиционер Алексей Навальный приедет на митинг в Иркутск 15 сентября. Власти города предложили заявителям мероприятия провести митинг с 07.00 до 11.00 в Комсомольском парке Ленинского района в Иркутске-2. Представители иркутского штаба Навального не согласны с решением администрации и намерены подать в суд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу в Facebook руководителя штаба Навального в Иркутске Сергея Беспалова.

Напомним, предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального официально открылся на улице Тимирязева в столице Приангарья 17 июня. Иркутск стал 48-м городом, в котором появилась подобная структура.

Опозиционного политика Алексея Навального арестовали на 30 суток за нарушение правил проведения митингов и демонстраций в Москве, сообщал «Интерфакс».

Также напомним, что антикоррупционные митинги сторонников Алексея Навального состоялись 12 июня в Иркутске и Братске. По информации МВД, 400 человек пришли поддержать оппозицию на площадь Труда в областном центре. Кроме того, 130 человек посетили акцию протеста в северной столице. Митинги прошли без нарушений.

Также напомним, что два пикета с требованием освобождения Алексея Навального, а также Леонида Волкова пройдут на улице Урицкого у Дома быта и около площади Труда в Иркутске 26 июня с 14.00 до 18.00. На каждую из акций заявлено до 50-ти участников.

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