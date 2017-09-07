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05:30 (мск), источник: Вести Приморье

Владимир Миклушевский передал Президенту пакет предложений от Приморья

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский во время двусторонней встречи с Президентом Владимиром Путиным передал главе государства пакет предложений по дополнительному финансированию трех проектов из федерального бюджета.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Президент РФ Владимир Путин, который находится с рабочим визитом в Приморье, где принимает участие в третьем Восточном экономическом форуме, провёл двустороннюю встречу с Губернатором края Владимиром Миклушевским в среду, 6 сентября.

Глава государства и руководитель края обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.

«Владимир Владимирович, в ходе форума мы занимаемся всем большим макрорегионом Дальнего Востока, но не менее важно, что происходит в каждом конкретном дальневосточном субъекте Российской Федерации, в том числе, конечно, в Приморском крае. Давайте на нашей сегодняшней беседе поговорим именно о ситуации в Приморском крае», — подчеркнул президент страны.

Владимир Миклушевский проинформировал президента о том, как в крае проходит ликвидация последствий паводка, а также о том, как в регионе исполняются поручения главы государства, в том числе по открытию филиалов трех знаменитых на весь мир российских музеев.

«На ВЭФ у меня уже состоялась встреча с директором Государственного Русского музея Владимиром Гусевым. Мы обсудили с ним планы по развитию филиала в Приморье. Подготовка уже началась, подобрано помещение. Планируем каждые полгода обновлять экспозиции», — рассказал губернатор, также доложив, как идет работа по созданию филиалов Государственной Третьяковской галереи, а также Эрмитажа.

Глава края добавил, что русским искусством интересуются не только приморцы, но и соседи из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Владимир Миклушевский обратился с просьбой к главе государства о дополнительном финансировании из федерального бюджета на проведение противопаводковых мероприятий, создание центра протонной медицины и сохранение объектов культурного наследия в составе комплекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости.

Владимир Путин отметил, что предложения будут рассмотрены.

В свою очередь глава государства передал губернатору зеленую папку с поручениями по итогам «Прямой линии».

Владимир Миклушевский по результатам встречи с президентом сообщил, что уже дал поручения своим заместителям по решению вопросов жителей региона, с которыми они обратились к Президенту.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом президента России Владимиром Путиным для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. В этом году он проходит на острове Русский уже в третий раз.

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