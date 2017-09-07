Более 30 мероприятий пройдет в рамках деловой программы БМЭВФ
Двухдневная деловая программа подразумевает проведение пленарных заседаний и тематических секций.
Двухдневная деловая программа подразумевает проведение пленарных заседаний и тематических секций.
С 14 по 15 сентября в Иркутске состоится Байкальский международный экологический водный форум — одно из самых значимых событий Года экологии и особо охраняемых природных территорий.
Основные тематические блоки деловой программы — государственная политика сохранения уникальной экосистемы озера Байкал; инновационные технологии водоочистки и утилизации отходов; международный опыт и законодательные практики в охране водных ресурсов; развитие экологического туризма; формирование экологической культуры и экологического образования.
Откроет деловую программу Пленарное заседание Ассоциации содружества озерных регионов по экологической безопасности, инновационным технологиям, науке, искусству и образованию. Участникам предстоит обсудить необходимость объединения усилий, направленных на сохранение озер, развитие инфраструктуры, экономики и культуры в озерных регионах, а также рассмотреть примеры эффективной работы и успешных проектов деятельности международных озерных организаций.
Двухдневная деловая программа подразумевает проведение пленарных заседаний и тематических секций, в числе которых «Государственная политика сохранения уникальной экосистемы озера Байкал»; «Инновационные технологии на службе Байкала. Экологический стандарт водопользования»; «Роль муниципалитетов в решении экологических задач.
Информационное агентство России ТАСС выступит организатором сессии «Роль СМИ в формировании экологического мировоззрения». В фокусе дискуссий — ключевые тренды экологического просвещения и проработанность темы в современных произведениях культуры на Западе и в России. Журналисты, экологи и регуляторы рассмотрят наиболее действенные профессиональные приемы для выпуска качественной
Также будет подписан Меморандума о сотрудничестве между Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского и Правительством Иркутской области в целях проведения совместных мероприятий экологической,
Особое внимание на Байкальском международном экологическом водном форуме будет уделено такому важному аспекту, как вовлечение молодежи в охрану окружающей среды, изменению их отношения к проблемам природы на более сознательное и ответственное. В рамках проекта
Во время работы Форума состоится Заседание Межведомственной комиссии Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации и устойчивому развитию на тему: «Разработка региональных моделей ноосферного развития на евразийском пространстве. Вклад федеральных центров, региональной власти, бизнеса и общества в развитие Большого евразийского партнерства по реализации программ “Байкал — Великое озеро Великой страны” и дальнейших мерах» и «Горный Алтай» — территории ноосферного развития.
Более подробно познакомиться с программой Байкальского международного экологического форума можно на сайте: