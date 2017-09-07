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08:47 (мск), источник: АиФ Иркутск

Более 30 мероприятий пройдет в рамках деловой программы БМЭВФ

Двухдневная деловая программа подразумевает проведение пленарных заседаний и тематических секций.

Источник: Reuters

С 14 по 15 сентября в Иркутске состоится Байкальский международный экологический водный форум — одно из самых значимых событий Года экологии и особо охраняемых природных территорий.

На Форуме, который объединит более 500 участников — представителей власти, бизнеса, общества, а также ученых, экологов, экспертов, в том числе мирового уровня, представителей 20 иностранных государств, международных организаций, будет предложена насыщенная деловая программа по актуальным вопросам сохранения экосистемы озера Байкал.

Основные тематические блоки деловой программы — государственная политика сохранения уникальной экосистемы озера Байкал; инновационные технологии водоочистки и утилизации отходов; международный опыт и законодательные практики в охране водных ресурсов; развитие экологического туризма; формирование экологической культуры и экологического образования.

Откроет деловую программу Пленарное заседание Ассоциации содружества озерных регионов по экологической безопасности, инновационным технологиям, науке, искусству и образованию. Участникам предстоит обсудить необходимость объединения усилий, направленных на сохранение озер, развитие инфраструктуры, экономики и культуры в озерных регионах, а также рассмотреть примеры эффективной работы и успешных проектов деятельности международных озерных организаций.

Двухдневная деловая программа подразумевает проведение пленарных заседаний и тематических секций, в числе которых «Государственная политика сохранения уникальной экосистемы озера Байкал»; «Инновационные технологии на службе Байкала. Экологический стандарт водопользования»; «Роль муниципалитетов в решении экологических задач. Государственно-частное партнерство»; «Экологический социально-ответственный туризм на Байкальской природной территории с учетом экологических ограничений. Опыт и поиск решений»; Формирование экологической культуры и экологическое образование молодежи. Лучшие практики.

Информационное агентство России ТАСС выступит организатором сессии «Роль СМИ в формировании экологического мировоззрения». В фокусе дискуссий — ключевые тренды экологического просвещения и проработанность темы в современных произведениях культуры на Западе и в России. Журналисты, экологи и регуляторы рассмотрят наиболее действенные профессиональные приемы для выпуска качественной эко-новости, раскроют секреты ее популярности в информационном пространстве и особенности подачи материала.

На Форуме состоится подписание соглашения «Эталон воды» между ФГБУН «Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук», ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области» и Ассоциацией производителей байкальской воды.

Также будет подписан Меморандума о сотрудничестве между Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского и Правительством Иркутской области в целях проведения совместных мероприятий экологической, эколого-образовательной, научно-просветительской направленности.

Особое внимание на Байкальском международном экологическом водном форуме будет уделено такому важному аспекту, как вовлечение молодежи в охрану окружающей среды, изменению их отношения к проблемам природы на более сознательное и ответственное. В рамках проекта Экология-Культура-Образование «ЭКО-поколение» предусмотрен широкий круг мероприятий: эко-марафон «360 минут», мастер-классы, Всероссийский экологический урок, презентации и другие. Модель (Деловая игра) «Байкал навстречу Всемирному водному форуму» полностью воспроизведет заседание Всемирного Водного Форума, но рассматриваемые вопросы будут касаться именно Байкальского региона. Мероприятия подобного формата проходят в разных странах мира и позволяют выявлять будущих мировых лидеров.

Во время работы Форума состоится Заседание Межведомственной комиссии Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации и устойчивому развитию на тему: «Разработка региональных моделей ноосферного развития на евразийском пространстве. Вклад федеральных центров, региональной власти, бизнеса и общества в развитие Большого евразийского партнерства по реализации программ “Байкал — Великое озеро Великой страны” и дальнейших мерах» и «Горный Алтай» — территории ноосферного развития.

Более подробно познакомиться с программой Байкальского международного экологического форума можно на сайте: baikal-forum.com/o-forume/delovaya-programma.html.

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