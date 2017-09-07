Всего четыре партии в Хабаровском крае решились выдвинуть своих кандидатов на этих выборах

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.

Только четыре политические партии в эту выборную кампанию выдвинули своих кандидатов в Хабаровском крае. 10 сентября, в единый день голосования, выборы муниципальных депутатов и глав органов МСУ пройдут в 12 районах края, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По информации крайизбиркома, в эту выборную кампанию в Хабаровском крае проходит 108 избирательных кампаний в 12 районах края: Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, Верхнебуреинском районах, районе имени Лазо и в районе имени Полины Осипенко, Нанайском, Советско-Гаванском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре.

Избирается 28 глав поселений в 8 муниципальных районах края, а замещается 703 депутатских мандата в 80 представительных органах муниципальных образований.

В период выдвижения на выборах 10 сентября соответствующие окружные и муниципальные комиссии уведомили о желании баллотироваться 1330 кандидатов.

Всего четыре политические партии приняли участие в выдвижении кандидатов по всем выборам: «Единая Россия» — 724 кандидата, ЛДПР — 145 кандидатов, КПРФ — 2 кандидата, «Справедливая Россия» — 2 кандидата.

Активность продемонстрировали на этих выборах и самовыдвиженцы, у которых оказалось второе по численности место после ЕР: 457 кандидатов. Судя по статистике, они также оказались самыми активными на выборах глав муниципальных образований. Из 97 человек, претендующих на должность главы в органах МСУ, 64 — это самовыдвиженцы, 28 кандидатов выдвинула ЕР, а 5 — ЛДПР.

На 703 депутатских мандата зарегистрировано 1160 кандидатов: 674 — от ЕР, 121 кандидат выдвинут ЛДПР, 2 кандидата — от КПРФ, 2 кандидата — от «Справедливой России», 361 кандидат сами выдвинули свои кандидатуры.