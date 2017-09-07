Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Названа главная причина смерти во время секса
Губернатор Калифорнии ответил на закрытие генконсульства РФ в США
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
ВСУ отброшены к уровню африканских армий – эксперт
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
ПФР ответил на новые данные о надбавке к пенсии
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
17Королевская катастрофа
06:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Всего четыре партии в Хабаровском крае решились выдвинуть своих кандидатов на этих выборах

В единый день голосования 10 сентября 2017 года выборы пройдут в 12 районах края.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.

Только четыре политические партии в эту выборную кампанию выдвинули своих кандидатов в Хабаровском крае. 10 сентября, в единый день голосования, выборы муниципальных депутатов и глав органов МСУ пройдут в 12 районах края, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По информации крайизбиркома, в эту выборную кампанию в Хабаровском крае проходит 108 избирательных кампаний в 12 районах края: Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, Верхнебуреинском районах, районе имени Лазо и в районе имени Полины Осипенко, Нанайском, Советско-Гаванском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре.

Избирается 28 глав поселений в 8 муниципальных районах края, а замещается 703 депутатских мандата в 80 представительных органах муниципальных образований.

В период выдвижения на выборах 10 сентября соответствующие окружные и муниципальные комиссии уведомили о желании баллотироваться 1330 кандидатов.

Всего четыре политические партии приняли участие в выдвижении кандидатов по всем выборам: «Единая Россия» — 724 кандидата, ЛДПР — 145 кандидатов, КПРФ — 2 кандидата, «Справедливая Россия» — 2 кандидата.

Активность продемонстрировали на этих выборах и самовыдвиженцы, у которых оказалось второе по численности место после ЕР: 457 кандидатов. Судя по статистике, они также оказались самыми активными на выборах глав муниципальных образований. Из 97 человек, претендующих на должность главы в органах МСУ, 64 — это самовыдвиженцы, 28 кандидатов выдвинула ЕР, а 5 — ЛДПР.

На 703 депутатских мандата зарегистрировано 1160 кандидатов: 674 — от ЕР, 121 кандидат выдвинут ЛДПР, 2 кандидата — от КПРФ, 2 кандидата — от «Справедливой России», 361 кандидат сами выдвинули свои кандидатуры.

Стоит также напомнить, что 3 сентября в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов в четырех районах края прошли довыборы. На 5 вакантных депутатских мандатов на старте избирательных кампаний претендовало 23 кандидата.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мнения хабаровчан: таксист-преступник или жертва пассажиров-халявщиков?
Объеденье, пионеров идеал: во сколько обойдется килограмм картошки в Хабаровске
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Кисляк рассказал о вариантах ответа США из-за дипсобственности
Срок отключения горячей воды может быть сокращен до трех дней
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь