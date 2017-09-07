Открытая лекция председателя краевого Избиркома Геннадия Накушнова пройдет в Хабаровске
Это еще одно мероприятие в серии
Это еще одно мероприятие в серии
Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.
Председатель Избирательной комиссии в регионе Геннадий Накушнов проведет открытую лекцию «Место и роль Избирательной комиссии в системе обеспечения прав и свобод граждан на территории Хабаровского края». Мероприятие пройдет 08 сентября в Дальневосточном институте управления РАНХиГС, сообщили ИА AmurMedia в
Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае совместно с Дальневосточным институтом управления — филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при сотрудничестве с органами государственной власти Российской Федерации и Хабаровского края продолжают серию открытых
08 сентября 2017 года в 15 часов 00 минут в актовом зале Дальневосточного института управления (ул.
Продолжительность лекции составляет полтора часа (с 15.00 до 16.30), в том числе выступление не более 60 минут и 30 минут ответы на вопросы слушателей.
К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся юридических и управленческих направлений подготовки (специальностей) образовательных организаций высшего образования и представители средств массовой информации.