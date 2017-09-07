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07:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Открытая лекция председателя краевого Избиркома Геннадия Накушнова пройдет в Хабаровске

Это еще одно мероприятие в серии практико-ориентированных лекций о роли госорганов в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.

Председатель Избирательной комиссии в регионе Геннадий Накушнов проведет открытую лекцию «Место и роль Избирательной комиссии в системе обеспечения прав и свобод граждан на территории Хабаровского края». Мероприятие пройдет 08 сентября в Дальневосточном институте управления РАНХиГС, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае.

Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае совместно с Дальневосточным институтом управления — филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при сотрудничестве с органами государственной власти Российской Федерации и Хабаровского края продолжают серию открытых практико-ориентированных лекций о роли отдельных государственных органов в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.

08 сентября 2017 года в 15 часов 00 минут в актовом зале Дальневосточного института управления (ул. Муравьева-Амурского, д.33) выступит председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Накушнов Г. К. с открытой лекцией на тему: «Место и роль Избирательной комиссии в системе обеспечения прав и свобод граждан на территории Хабаровского края».

Продолжительность лекции составляет полтора часа (с 15.00 до 16.30), в том числе выступление не более 60 минут и 30 минут ответы на вопросы слушателей.

К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся юридических и управленческих направлений подготовки (специальностей) образовательных организаций высшего образования и представители средств массовой информации.

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